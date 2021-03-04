سيـــاســة

وزيرا خارجية مصر وجُزر القمر يبحثان العلاقات الثنائية والملفات القارية والإقليمية

مصر تتطلع لتعزيز دور الشركات المصرية في المساهمة بتنفيذ مشروعات "خطة جزر القمر البازغة 2030".
سمر السيد 6:35 م, الخميس, 4 مارس 21 6:35 م, الخميس, 4 مارس 21

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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، وزير خارجية جزر القمر “ظهير ذو الكمال”، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل تعزيزها، وعدة ملفات قارية وإقليمية تهم الدولتيّن، خاصةً في ضوء عضويتهما في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب لنظيره عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة التي تربطها بجزر القمر باعتبارها دولة عربية وأفريقية ، وأكد حرص مصر على تطوير هذه العلاقات وتوطيدها في مختلف المجالات.

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وأشار إلى تطلع مصر لتعزيز دور الشركات المصرية في المساهمة في تنفيذ مشروعات “خطة جزر القمر البازغة 2030″، وكذا التعاون في مجالات الصيد البحري وإنشاء المزارع السمكية، واستمرار التزام مصر بجهود بناء القدرات ونقل المعرفة من خلال البرامج التدريبية المتعددة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. 

وفيما يتعلق بالملفات القارية والإقليمية، ذكر المُتحدث الرسمي أن الوزيرين أبديا حرصهما على التنسيق ومواصلة التشاور في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المٌشترك، وخاصة حول مواجهة فيروس كورونا وجهود تأمين حصول القارة على اللقاحات بشكل منصف وعادل، ومختلف قضايا السلم والأمن في أفريقيا.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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