وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، حول التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد – في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس) – إن الوزيرين تبادلا التقييمات حول ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكامل، وضمان حماية المدنيين، وتقديم الدعم لرعايا الدول الثالثة والإفراج عن الرهائن.

وفي وقت سابق اليوم، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ هدنة إنسانية .