وزيرا تجارة مصر وروسيا يفتتحان اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة

قابيل: اللجنة تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين القاهرة وموسكو و ترسخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالاتالدعم القوى والمؤثر للرئيسين السيسي وبوتين يعد قوة دافعة للوصول الي أهداف تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والروسي على حد سواءأهمية مضاعفة معدلات ا

قابيل: اللجنة تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين القاهرة وموسكو و ترسخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات

الدعم القوى والمؤثر للرئيسين السيسي وبوتين يعد قوة دافعة للوصول الي أهداف تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والروسي على حد سواء

أهمية مضاعفة معدلات التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتعكس أهمية ووزن البلدين في محيطهما الإقليمي والعالمي

محمد ريحان



أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الدورة الحادية عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين القاهرة وموسكو وتسهم في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات ، مشيرا الي أن الدعم القوى والمؤثر للرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين فى دفع العلاقات المشتركة يعد قوة دافعة للوصول الي أهداف تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والروسي علي حد سواء.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال فعاليات الدورة الحادية عشر للّجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 21-23 مايو الجاري وبحضور السيد/ دينيس مانتيروف وزير التجارة والصناعة الروسي ، حضر اللقاء السفير ايهاب نصر سفير مصر بروسيا والسفير سيرجى كيربتشينكو سفير روسيا بالقاهرة .

وقال قابيل أن اقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر تعد خطوة هامة في طريق تعزيز علاقة الشراكة والتعاون الاقتصادي ،مشيراً الي أن هذا المشروع الضخم يحقق مصلحة مشتركة للاقتصادين المصري والروسي ويجعل من مصر قاعدة إقليمية للاستثمارات الروسية فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا .

واضاف الوزير ان العامين الماضيين منذ عقد اجتماعات الدورة العاشرة لأعمال اللجنة المشتركة في فبراير 2016 بالقاهرة قد شهدا تطورات إيجابية على صعيد التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ خلال عام 2017 نحو 3.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى للتبادل التجاري في تاريخ العلاقات التجارية بين مصر وروسيا الاتحادية ،لافتا الي أن الزيارات الرسمية المكثفة وزيارات رجال الأعمال بين البلدين خلال العامين الماضيين والتي جاءت مواكبة لتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في البلدين وتجاوز العقبات التي واجهها الاقتصادين المصري والروسي خلال المرحلة الماضية فتحت آفاقاً أرحب للتعاون المشترك بما يسهم في تحقيق مصالح الطرفين والمنفعة المتبادلة.

وأوضح قابيل أن مصر تتطلع إلى الإسراع في بدء المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي التي تضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان حيث سيسهم الاتفاق في تعزيز وزيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة، مشيداً فى هذا الصدد بالخطوة التي اتخذها مجلس الاتحاد الاوراسي بتفويض الدول الأعضاء والمفوضية الاقتصادية للاتحاد الاوراسي ببدء التفاوض مع مصر والعمل علي عقد الجولة الاولى للمفاوضات في أسرع وقت ممكن.

واشار الي ان إستئناف رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو وخطوات استعادة رحلات الطيران بين المدن الروسية والغردقة وشرم الشيخ وعودة التدفق السياحي الروسي إلى مصر سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي، لافتا الي ان الاتفاقات والبروتوكولات التي سيتم توقيعها خلال انعقاد اللجنة ستسهم في تفعيل علاقات التعاون وتحسين فرص أداء الأعمال أمام الشركات في البلدين بالاضافة الي تيسير أداء الأعمال وتسريع إجراءات الفحص والرقابة والتعامل بشفافية وتبادل المعلومات وتلافى العوائق الفنية التجارية .

ولفت قابيل الي أهمية مضاعفة معدلات التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتعكس أهمية ووزن البلدين في محيطهما الإقليمي والعالمي ، مشيرا الي حرص مصر علي جذب المزيد من الاستثمارات الروسية للسوق المصري وتشجيع إقامة شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة واستغلال مناخ الأعمال الإيجابي والمشجع في البلدين.



وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الاستثمارات الروسية غير البترولية في مصر تبلغ نحو 66.5 مليون دولار في عدد 434 مشروعات ،لافتا الي اهمية زيادة حجم هذه الاستثمارات واستغلال الفرص التي ستتيحها إقامة المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد والتي ستفتح المجال أمام الشركات الروسية للاستفادة بإمكانات السوق المصري والانطلاق نحو الأسواق العربية والأفريقية والدول والتكتلات الأخرى التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة تتيح النفاذ إلى أسواق استهلاكية ضخمة في العالم.



وأشار قابيل الي الفرص التي يتيحها مشروع محور الطاقة الإقليمي للشركات الروسية الكبرى العاملة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات ، داعياً شركات البتروكيماويات الروسية للاستثمار في مجمع البتروكيماويات في السويس ومجمع العلمين، إضافة إلى إستغلال فرص الاستثمار في قطاع التعدين في مشروع المثلث الذهبي.

وأوضح الوزير أن الصادرات المصرية للسوق الروسى خلال عام 2017 حققت طفرة كبيرة تجاوزت للمرة الاولي حاجز الـ 500 مليون دولار تمثلت فى الصادرات الزراعية وقطاعات الصناعات الطبية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس وغيرها، لافتاً إلى أن الزيادة في معدلات الواردات المصرية من روسيا الاتحادية ترجع الى كونها سلعا استراتيجية يحتاجها السوق المصري مثل القمح وبعض المنتجات البترولية والآلات والمعدات.

وأشار إلى إن مصر تتطلع إلى مضاعفة أرقام التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة كما تتطلع أيضاً إلى تدعيم علاقات التعاون الفني والتكنولوجي والعلمي بين البلدين وتعزيز الإستفادة من التراكم المعرفي والتكنولوجي والعلاقات التاريخية الممتدة بين القاهرة وموسكو فى تحديث بعض المصانع التي أنشئت بخبرات وتكنولوجيات روسية وكذا تعزيز بناء القدرات والتدريب للمهندسين والعاملين المصريين خاصة في مشروع الضبعة النووي وتعزيز إمكانات التعاون في مجال العلوم والبحوث المتعلقة بهندسة البترول والهندسة الطبية والنووية للاستفادة من الخبرات والقدرات الروسية الكبيرة في هذه المجالات .

وأضاف قابيل أن هناك فرصة كبيرة للتعاون في مجالات الطيران والطاقة والصناعات الفضائية،والنقل والسكك الحديدية والتعدين وفق شراكة ثنائية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون الفني وتحقيق منفعة متبادلة للطرفين.

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك لحشد الطاقات والإمكانات التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين البلدين ،لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه تم إعادة تشكيل الجانب المصري فى المجلس لإعطاء قوة دفع جديدة له من خلال خطة عمل مكثفة وفق توقيتات زمنية محددة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية للبلدين، حيث يعتبر القطاع الخاص هو قاطرة النمو والأداة الأكثر فعالية ومرونة في التحرك.

ونوه قابيل إلى أن الحكومة المصرية قامت خلال العامين الماضيين بجهود كبيرة لاحتواء المشكلات الاقتصادية التي نجمت عن فترة عدم الاستقرار السياسي منذ عام 2011 وحتى عام 2013 حيث حققت المؤشرات الاقتصادية نتائج إيجابية للغاية تمثلت في تحقيق النمو الاقتصادي لمعدلات بلغت نحو 4.2 % خلال عام 2017 كما يتوقع أن تبلغ نحو5.3%-5.5% خلال عام 2018 وحوالي 6% خلال الفترة من 2020-2024. كما تم السيطرة على معدلات التضخم والذي انخفض إلى نحو 13% مقارنه بحوالي 33% عند اتخاذ قرار التعويم، كما إرتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليبلغ نحو 44 مليار دولار بنهاية أبريل 2018 وهو أعلى معدل يصل له الاحتياطي النقدي في تاريخه ، لافتاً إلى أن هناك ثقة دولية كبيرة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز هذه الصعاب وهو ما يؤهله بأن يصبح واحداً من أهم الاقتصادات الواعدة والأكثر نمواً على المستوى العالمي خلال السنوات القادمة.

وأضاف أن مصر تقدر نجاح الاقتصاد الروسي في استعادة عافيته والتغلب على المشكلات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية، حيث يسهم تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي الروسي في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية مقاومة النزعات الحمائية للتجارة والالتزام بقواعد المنافسة الحرة والأسواق المفتوحة والحفاظ علي ما تحقق من مكتسبات في إطار منظمة التجارة العالمية خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أكد دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة ان العلاقات الاقتصادية بين روسيا ومصر تشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الماضية ، منوها الى ان الدعم الكبير من قيادات البلدين يمثل ركيزة اساسية لتعزيز وتنمية التعاون المشترك فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام لكلا الدولتين.

ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية فى البلدين يجب تعظيم الاستفادة منها فى احداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة وبصفة خاصة فى مجالات الطاقة والنفط والسكك الحديدية.