وزيرا الهجرة والإنتاج الحربي يشهدان توقيع عقد اتفاق مع شركة «نالكو مصر»

في إطار ختام فاعليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، والذي يعقد بمصر خلال الفترة من 31 مايو حتى 1 يونيو 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع عقد اتفاق لتوريد وتركيب وتشغيل منظومة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي باستخدام مادة البيوريت وذلك بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة ( مصنع 18 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة ” نالكو مصر”.

وقد قام بالتوقيع على عقد الاتفاق من جانب وزارة الإنتاج الحربى الكيميائي حسين البوص رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، ومن جانب شركة نالكو مصر إلكس كاچو المدير الأقليمي لشركة نالكو ووتر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

مكرم: توقيع عقد الاتفاق يأتي كإحدى ثمار التعاون مع خبرائنا المصريين بالخارج في مجال الصناعة

من جانبها أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون الفريد والمثمر بين الوزارتين وحجم الإنجازات التي تحققها وزارة الإنتاج الحربي في مجال الصناعة المدنية جنبا الي جنب مع الصناعات الدفاعية مشيرة إلى التعاون البناء بين الوزارتين لإتاحة الفرصة لعلمائنا و خبرائنا بالخارج، للمشاركة في دعم جهود التنمية الصناعية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة خاصة في مجالات الصناعات المستقبلية .

وأضافت وزيرة الهجرة أن توقيع عقد الاتفاق بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة ونالكو مصر، يأتي كإحدى ثمار التعاون مع خبرائنا المصريين بالخارج في مجال الصناعة في ضوء مؤتمرات “مصر تستطيع”، خاصة النسخة السادسة “مصر تستطيع بالصناعة”.

وأكدت مكرم أن سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» ساهمت خلال السنوات الماضية في تواصل عدد كبير من العلماء والخبراء المصريين بالخارج بعدد 19 وزارة وهيئة معنية مما جعل لهم دورا في 5 مشروعات قومية تعمل عليها الدولة في المرحلة الحالية .

وتم تنفيذ نحو 30 نتيجة على الأرض خرجت عن هذه المؤتمرات، وهذا ما يعكس أهمية مؤتمرات «مصر تستطيع» في ربط أبنائنا الخبراء بالخارج بوطنهم الأم للاستفادة من خبراتهم العميقة في المجالات المختلفة.

مرسي: العمل على استخدام مادة البيوريت في معالجة مياه الصرف الصحي سيساعد على إتاحة تقنية جديدة لتنقية المياه

من جانبه، أشار الوزير مرسي إلى أن العمل على استخدام مادة البيوريت في معالجة مياه الصرف الصحي خلال الفترة المقبلة سيساعد على إتاحة تقنية وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر .

مضيفاً أن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة ( مصنع 18 الحربى ) التابعة للوزارة متخصصة في العديد من المجالات ومن بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية بما في ذلك كلورات الصوديوم المستخدم في إنتاج مادة البيوريت .

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن توقيع هذا العقد مع شركة نالكو مصر يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه وذلك باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لأحدث تكنولوجيات تحلية المياه المتطورة في مصر، والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب .

بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وكذلك توطين تصنيع مكونات محطات (تحلية / معالجة) المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال.

وأضاف أن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة هي إستخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية وذلك من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني لتساهم في خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة في ذلك على الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية وذلك لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

كما ثمن مرسي المشاركة الفعالة لوزارة الإنتاج الحربي في كل «مؤتمرات مصر تستطيع » موجها في ذلك الشكر والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على دعمها وتعاونها الدائم مع الوزارة من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة فى مجالات مختلفة لبحث أوجه التعاون المشترك وزارة الإنتاج الحربي .

مثمنا جهود وزيرة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر.

عمران: مادة البيوريت تقوم بتنقية المياه من كافة أنواع الطحالب ومعالجتها

من جانبه أشار المهندس زياد عمران المدير الإقليمي لشركة نالكو ووتر أن الشركة متخصصة في مجال معالجة وتنقية المياه وتمتلك الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية والبحثية التي جعلتها تبتكر مادة جديدة تستخدم في معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي حيث تقوم هذه المادة البيوريت بتنقية المياه من كافة أنواع الطحالب ومعالجتها، مشيرا أنه تم تطبيق استخدام هذه المادة علي أحد محطات الصرف الصحي ببلانة بمحافظة أسوان واثبتت التجربة نجاح كبير ما أدي إلي اعتمادها في المعالجة من وزارة الصحة .

وأعرب عمران عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تمتلكه شركاتها التابعه من إمكانيات بشرية وتكنولوجية هائلة تساعد على نجاح هذا التعاون.

كاچو: الشركة متخصصة في مجال معالجة وتنقية المياه

من جانبه، أشار إلكس كاچو، المدير الأقليمي لشركة ناكو ووتر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، أن الشركة متخصصة في مجال معالجة وتنقية المياه و تمتلك الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية والبحثية التي جعلتها تبتكر مادة جديدة تستخدم في معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي .

وتقوم هذه المادة البيوريت بتنقية المياه من كافة أنواع الطحالب ومعالجتها، مشيرا أنه تم تطبيق استخدام هذه المادة علي أحد محطات الصرف الصحي ببلانة بمحافظة أسوان واثبتت التجربة نجاح كبير ما أدي إلي اعتمادها في المعالجة من وزارة الصحة .

وأعرب كاچو عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظرا لما تمتلكه شركاتها التابعه من إمكانيات بشرية وتكنولوجية هائلة تساعد على نجاح هذا التعاون.