وزيرا النقل والشباب يشهدان انطلاق قطار اعرف بلدك غدا

يستقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة غدا الإثنين أولى أفواج قطار الجنوب والمخصصة لطلائع محافظات الصعيد وأبناء المحافظات الحدودية وأطفال قرى حياة كريمة والمتجهين إلى المدينة الشبابية بالإسكندرية ضمن المعسكرات والرحلات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة خلال الموسم الصيفى ،وذلك فى محطة مصر “السكك الحديدية /رمسيس غدا الإثنين الأول من أغسطس الجارى

ويشمل قطار رحلات اعرف بلدك برنامج ر حلات لكافة أنحاء محافظات الجمهوريه بقصد تعرف الشباب على معالم مصر من الشمال للجنوب

ومن المخطط أن يقوم وزير الشباب بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيره مشيرة خطاب بديوان عام وزارة الشباب والرياضه صباح الغد فى إطار تنمية ودعم أواصر العلاقات الإنسانيه