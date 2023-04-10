وزيرا النقل والسياحة يتابعان آخر المستجدات الخاصة بتعظيم سياحة اليخوت

استقبل وزير النقل الفريق مهندس

الوزير وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر، والتأكد من عدم وجود أى معوقات تحول دون تنفيذ هذه الاستراتيجية.

حضر الاجتماع اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، والدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمُشرف على ملف سياحة اليخوت ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وتطبيق إستراتيجية متكاملة لذلك وفي اطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزيري النقل والسياحة والآثار للتنسيق المستمر في ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات خطة تطوير سياحة اليخوت، واستعراض وزير النقل ووزير السياحة تطور الأعمال بالنافذة الواحدة لسياحة اليخوت والتي إطلاقها قطاع النقل البحري حديثاً وتُمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية، وكذلك متابعة ما يتم من أعمال للانتهاء من المرحلة الثانية من تطويرها.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مقترح قيام قطاع النقل البحري والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنفيذ خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية والتوقيت المناسب لذلك بما يسهم في تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت باعتبارها من الأنماط السياحية الهامة التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً.