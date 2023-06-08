وزيرا الموارد المائية والنقل يتابعان أحداث نقابة المهندسين

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق كامل الوزير وزير النقل فى المؤتمر الصحفي الذى نظمته نقابة المهندسين المصرية.

وأشار وزير الموارد المائية لما شهده اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين يوم 30 مايو 2023 من أحداث مؤسفة.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لكل من شارك فى حل هذه الأزمة بحيادية تامة من جميع اجهزة الدولة، والتوجه بالتحية لدولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل على ما بذلوه من مجهودات حثيثة خلال الفترة الماضية.

وأكد أهمية الحفاظ على نقابة المهندسين، متوجها بالشكر لجميع مهندسى مصر على دورهم فى الحفاظ مكانة على هذه النقابة العريقة.

بناء علي ما شاب إجراءات الجمعية العمومية التي عُقدت في 30 مايو 2023 وبالتنسيق والتشاور مع اللجان المشكلة للإشراف علي إجراءات الجمعية العمومية وعدم تمكن اللجنة القضائية ولجنة الإشراف علي الإنتخابات من إستكمال أعمال الجمعية العمومية ووقوع أحداث مؤسفة أدت إلي عدم إعلان النتيجة.

فإن جموع المهندسين والدولة المصرية تؤكد ثقتها في المهندس طارق النبراوي نقيباً للمهندسين وتشجب ما حدث من قلة لا تقدر دور ومكانة نقابة المهندسين ودور المهندسين في بناء مصر الحديثة وتؤكد وحدة الجمعية العمومية وإصطفافها خلف السيد النقيب لإعلاء شأن المهنة ومراعاة مصالح المهندسين.