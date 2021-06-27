وزيرا المالية وقطاع الأعمال ورئيس البورصة المصرية يفتتحون مؤتمر portfolio Egypt اليوم

تبدأ اليوم الأحد فعاليات المؤتمر السنوى بورتفوليو إيجيبت «portfolio Egypt» فى دورته الخامسة، اليوم الأحد 27 يونيو الحالي، والذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» تحت عنوان «النمو تحت وطأة الوباء». يفتتح المؤتمرَ الدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ويناقش المؤتمر الذى يضم 4 جلسات تأثير أزمة الوباء الضارية التى ضربت اقتصادات الدول المختلفة، على القطاع المالى غير المصرفى، وسبل تحقيقه النمو والتطور رغم الضغوط الناتجة عنها. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

ويتحدث فى الجلسة الأولى من مؤتمر portfolio Egypt باسل الحينى رئيس والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، ووليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، وخليل البواب، الرئيس التنفيذي، لشركة مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، وعمرو هلال الرئيس التنفيذي ببنك الاستثمار رينيسانس كابيتال لشمال إفريقيا.

وتتناول الجلسة الثانية قطاع التأمين وقدرته على تجاوز التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، فى ظل تحقيقه معدلات نمو بكل مؤشراته، سواءً على مستوى الأقساط المحصلة أو المباشرة، فضلًا عن ابتكار الوسائل اللازمة لاستثمار الأزمة.

ويتحدث فى الجلسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وعمر جودة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين، د. أحمد عبد العزيز العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر لتأمينات الحياة، وحامد مبروك المدير الإقليمى لشركة «ويليس تاورز واتسون» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فى حين تضم الجلسة الثالثة التى تركز على التوأم الاستثمارى الذى لا ينطفئ بريقه، وهو قطاعا الرعاية الصحية والتعليم، مجموعة من المتحدثين المتخصصين فى الاستثمار المباشر بالمجالين؛ هم: طارق محرم الرئيس التنفيذى لمنصة «Nile Misr Healthcare»، وأحمد الجندى الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة tcv للاستثمارات المالية، وأحمد وهبى الرئيس التنفيذى لمنصة مصر لللتعليمEEP ، وسامية البارودى شريك شركة RMBV للاستثمار المباشر وعضو مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا.

أما آخر جلسات المؤتمر فستناقش فرص وتحديات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والذى يعد الفرس الجامح المستمر فى تحقيق معدلات نمو أكبر، وأيضًا فى التوسع ليزداد عدد المستفيدين منه يومًا بعد الآخر.