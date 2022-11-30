وزيرا «المالية» و«السياحة» يفتتحان مؤتمر «الرؤساء التنفيذيين الثامن»

تنظم شركة «المال جى تى إم» مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022 CEOs Thoughts يومى 4 و5 ديسمبر المقبل، بمشاركة مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال والمال والمسئولين والمصرفيين والاقتصاديين، وتنعقد نسخة العام الجارى تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين الذين سيفتتحون المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.

ويتضمن المؤتمر مقابلتين حصريتين مع كلٍ من أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ورامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

ويكتسب المؤتمر أهميته هذا العام من توقيت انعقاده، والذى سيكون بعد فترة زخم ونشاط حكومى لافت لدعم أصحاب الأعمال، وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وهو ما ظهر فى المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد منذ شهر تقريباً برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن مؤتمر قمة المناخ العالمي، والذى شهد توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها مئات المليارات من الدولارات.

وخلال المؤتمر سيستعرض الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات من القطاع الخاص خططهم فى العام المقبل، وكيفية استغلال الفرص المتاحة بالشراكة مع الحكومة، تزامناً مع وجود تحديات عالمية ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتضمن المؤتمر6 جلسات بعدة مجالات، تضم سوق المال، والبنوك، والنقل، والعقارات، والاتصالات، والصناعة، ويشارك بها كلٌ من كريم سعادة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الأهلى كابيتال، ومحمد القلا الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – CIRA Education، وأشرف حامد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «عبور لاند» للصناعات الغذائية، وعمرو أبو العينين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سى آى مانجمنت CIAM، وأحمد عطا الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، وأحمد العرابى الشريك بشركة إس بى آى كابيتال، ويدير الجلسة أحمد الجندى الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة تنمية كابيتال فينتشرز TCV.

أما الجلسة الثانية فتتطرق إلى المهام الجوهرية التى تواجه القطاع المصرفى، ومن ضمن المشاركين بها طارق الخولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib، وغادة البيلى رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لبنك التنمية الصناعية IDB، وعمرو البهى الرئيس التنفيذى لبنك المشرق، أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصري.

وبعنوان «عهد جديد لقطاع النقل»، تنعقد الجلسة الثالثة.

ويشارك بها اللواء الدكتور أشرف اللوزى مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، ومحمد مصيلحى رئيس شركة أركاس للملاحة ورئيس غرفة الإسكندرية للملاحة، ورامى صلاح رئيس مجلس إدارة شركة ألستوم مصر، والمهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، وعمرو منصور العضو المنتدب لشركة ميناء 6 أكتوبر الجاف، والدكتور أحمد حافظ عبد الوهاب الرئيس غير التنفيذى لمجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، ووليد بدر أمين غرفة ملاحة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة شركة إيجى مار.

وتنعقد الجلسة الأولى لثانى أيام المؤتمر تحت عنوان: «كيف يتخطى القطاع العقارى الأزمة بسلام؟»، والتى تبدأ مناقشاتها انطلاقاً من توصيات المطورين المشاركين فى مؤتمر التطوير العقارى السادس، ومن ضمن المتحدثين فيها: المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعبدالله سلام الرئيس التنفيذى لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وطارق يوسف الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، والدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس جاسر بهجت الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقاري، وأيمن عبد الحميد الرئيس التنفيذى لشركة الأولى للتمويل العقاري.

وتبحث الجلسة الثانية خدمات الاتصالات والتكنولوجيا وفرصتها الذهبية لجلب العملة الخضراء، ويتصدر المشاركين بها أشرف صبرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والدكتور خالد إسماعيل الشريك المؤسس لصندوق HIM ANGEL للاستثمار فى مشروعات رأسمال المخاطر، وأسامة سرور رئيس مجموعة جيزة سيستمز، وعمرو صبحى الرئيس التنفيذى لشركة كونستريكس لخدمات التعهيد، ومحمد المفتى الرئيس التنفيذى لشركة ICT مصر لمراكز البيانات.

أما الجلسة الثالثة من اليوم الثانى فتتناول التصنيع من أجل التوطين والتصدير باعتباره مسارًا إجباريًا لتجاوز الأزمة.

ويشارك بها شريف المعلم العضو المنتدب لشركة شروق للطباعة والتغليف الحديثة، ومحمد أبو الغيط نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، كريم أبو غالى رئيس مجلس إدارة شركة ريجينا للمكرونة، ومحمد إبراهيم الرئيس التنفيذى لمجموعة الكابلات المصرية، والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة العربية للسبائك، والمهندس أحمد مجدى العضو المنتدب لشركة سوميتومو اليابانية لصناعة ضفائر السيارات.

وتعد «المال جى تى إم» -الشقيقة لجريدة «المال» – هى الشركة الوطنية الأكثر نشاطًا فى مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها أيضاً، مؤتمر بورتفوليو إيجيبت، ومؤتمر التطوير العقارى.