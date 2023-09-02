وزيرا المالية والتضامن ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون «راندفو» شرم الشيخ 2023 (مستند)

يشهد وزير المالية؛ الدكتور محمد معيط، ونيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ جنوب سيناء؛ خالد فودة، والسفير عمرو عباس؛ مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، افتتاح ملتقى شرم الشيخ “راندفو” الخامس للتأمين وإعادة التأمين، الذي يستغرق أيامًا ثلاثة، من السابع عشر إلى التاسع عشر من الشهر الجاري.

ويُفتتح الملتقى في يومه الأول السابع عشر من سبتمبر، في تمام الثامنة مساء، وتبدأ الفعاليات الرسمية باليوم التالي، ويفتتح علاء الزهيري؛ رئيس الاتحاد المصري للتأمين، الملتقى بكلمة يتبعها أخرى لإسلام عزام؛ نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين.

كما يُلقي الدكتور محمد فريد؛ رئيس هيئة الرقابة المالية، كلمته، بعد محافظ جنوب سيناء؛ خالد فودة، وتتبع كلمة “فريد” الدكتورة نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي، ويختتم الكلمات الدكتور محمد معيط؛ وزير المالية.

ويشهد اليوم الثاني من الملتقى، تدشين فرع المنظمة الإفريقية لمحترفي التأمين الشباب (YIPS) بمصر، بعد الجلسة الأولى التي تتناول التأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الشامل، بينما الجلسة الثانية تتناول دور التأمين في التخفيف من مخاطر التغييرات المناخية والكوارث الطبيعية.

ويشهد اليوم الثالث من الملتقى، التاسع عشر من سبتمبر، أربع جلسات، تتناول الأولى تحديات وإستراتيجات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي المستدام، بينما الثانية تتناول سبل تحقيق الشمول التأميني بالرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة من وجهة نظر شركات التأمين ومعيدي التأمين والوسطاء، وتندرج الجلسة الثالثة تحت عنوان “شركة التأمين المستقبلية الناجحة”، بينما عنوان الجلسة الختامية “نظرة مستقبلية والخطوات القادمة”.

وفي ختام اليوم الثالث، يكرم الاتحاد المصري للتأمين الفائزين بمسابقة عزة عارفين، ونظيرتها الرياضية، لينتهي الملتقى الخامس “راندفو” بشرم الشيخ، وتُنشر توصياته.

والمستند التالي يوضح خطة ملتقى شرم الشيخ الخامس “راندفو” بالتفصيل: