استثمار

وزيرا المالية والاستثمار يفتتحان مؤتمر اليورومني في القاهرة اليوم

وكالات:تفتتح وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير المالية عمرو الجارحي، اليوم، في القاهرة أولى جلسات مؤتمر اليورومني، تحت عنوان "الاستقرار والتماسك- الفرص المتاحة في مصر".