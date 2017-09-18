وزيرا المالية والاستثمار يفتتحان مؤتمر اليورومني في القاهرة اليوم

استثمار وزيرا المالية والاستثمار يفتتحان مؤتمر اليورومني في القاهرة اليوموكالات:تفتتح وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير المالية عمرو الجارحي، اليوم، في القاهرة أولى جلسات مؤتمر اليورومني، تحت عنوان "الاستقرار والتماسك- الفرص المتاحة في مصر". 18 سبتمبر، 2017 18 سبتمبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر وكالات:تفتتح وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير المالية عمرو الجارحي، اليوم، في القاهرة أولى جلسات مؤتمر اليورومني، تحت عنوان “الاستقرار والتماسك- الفرص المتاحة في مصر”.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر