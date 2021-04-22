وزيرا الكهرباء والبترول يناقشان مع سفير بلجيكا التعاون بمجال الهيدروجين الأخضر

استقبل صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فرنسوا كونيه Franҫois Cornet d’Elzius سفير بلجيكا بالقاهرة وممثلى شركة DEME البلجيكية بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وذلك لبحث سبل دعم و تعزيز التعاون بمجال توليد الطاقة باستخدام الهيدروجين الأخضر صورة للاجتماع

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التى تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تماشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

وأشاد شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبلجيكا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء،.

وأكد على رغبته فى الإستفادة من الخبرات البلجيكية فى مجال الهيدروجين الأخضر مشيراً إلى اتفاق نوايا الذى تم توقيعه بين الشركات التابعة لوزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية وشركة أبوقير لإنشاء وإدارة الموانئ مع تحالف شركة DEME البلجيكية باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه على مستوى العالم.

ونظراً لموقع مصر المتميز والثراء الواضح الذى تتمتع به فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبنية التحتية والأراضى المتاحة المؤهلة لهذا المجال، والعلاقات المتميزة بين البلدين، وكذلك استكمالا لقصص النجاح التى نجح قطاع الكهرباء فى تحقيقها فى مجال الطاقة المتجددة .

وأكد شاكر على إهتمام القيادة السياسية من سرعة الإنتهاء من المناقشات ودراسات الجدوى المبدئية لتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة نحو التوسع في هذا المجال وصولاً الى امكانية التصدير .

وقدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الشكر لشركة DEME على الجهود المبذولة والالتزام بالجدول الزمنى للبدء فى اتخاذ خطوات جادة نحو انتاج الهيدروجين الاخضروأكد الملا اننا على الطريق الصحيح حيث ان الخطوات الحالية تتماشى مع الاسترتيجية المصرية من أجل أن تكون مصر مركزا محوريا للطاقة .

وأكد فرنسوا كونيه Franҫois Cornet d’ Elzius سفير بلجيكا بالقاهرة على رغبة الحكومة البلجيكية فى دعم وتعزيز التعاون مع مصر لتحقيق أهدافها واستخدام الهيدروجين.

يذكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب.

كما تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.