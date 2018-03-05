وزيرا الكهرباء والاستثمار يفتتحان محطة إنفنيتي الأسبوع المقبل

عمر سالم:يفتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أول محطة طاقة شمسية نفذتها شركة "إنفنيتى سولار" ضمن مشروعات تعريفة التغذية فى بنبان بأسوان بقدرة 50 ميجاوات،الاسبوع المقبل.ويشارك فى أفتتاح المحطة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار ووفد رفيع المستوى من وزارة الكهرباء يضم المهندس جاب

عمر سالم:

يفتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أول محطة طاقة شمسية نفذتها شركة “إنفنيتى سولار” ضمن مشروعات تعريفة التغذية فى بنبان بأسوان بقدرة 50 ميجاوات،الاسبوع المقبل.

ويشارك فى أفتتاح المحطة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار ووفد رفيع المستوى من وزارة الكهرباء يضم المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء،والمهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء،والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة،والمهندسة صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء للتطوير والاتصال السياسى.

وقال محمد منصور رئيس مجموعة شركات إنفنتيى، إن الشركة فخورة بتنفيذ أول محطة طاقة شمسية فى بنبان بأسوان ضمن تعريفة التغذية،وتسعى للتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن “إنفنيتى سولار” تستهدف تنفيذ مشروعات ضمن خطة الحكومة لإنتاج 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى الشبكة الكهربائية بحلول 2022.

وأشار إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية فى أسوان حين أكتمالها ستعتبر أكبر تجمع شمسى فى العالم.

وربطت “إنفنيتى سولار” القدرات المنتجة من محطة الطاقة الشمسية على الشبكة القومية للكهرباء،وتنتظر افتتاح المحطة رسمياً بحضور وزير الكهرباء.

وقال محمد شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة إنفنيتى سولار،إن التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة جيدة جداً،وهو ما ساعد الشركة على الاستمرار فى مشروعات تعرية التغذية

وأتاح قانون الكهرباء للقطاع الخاص فرصاً كبيرة للاستثمار فى بيع وإنتاج الكهرباء، وهو ما شجع الشركات الأجنبية والعربية على الاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة.

وقال تيمور أبوالخير، رئيس قطاع الاستثمار، أن الشركة تمكنت من تدبير 85% من تكلفة المشروع من خلال بنك «bLb» الألمانى،وتغلبت على جميع التحديات بالتعاون مع مسئولى وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وشدد أبوالخير،على أن «إنفنيتى» تستثمر بخطط طويلة المدى، وتعتزم المشاركة فى جميع المشروعات التى تطرحها الحكومة خلال الفترة المقبلة،وتبحث الشركة، دائماً، عن فرص فى قطاع الطاقة المتجددة لضخ مزيد من الاستثمارات.

ووفقاً لشروط وضوابط المرحلة الأولى من تعريفة التغذية، فإن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستشترى الكهرباء المنتجة من المحطات الشمسية بـ14.3 سنت دولار لكل كيلووات لمدة 25 عاماً.