وزيرا العدل والاتصالات يفتتحان مكتب التوثيق المتميز في «سيتي ستارز»(صور)



افتتح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكتب التوثيق المتميز بالمركز التجاري “سيتي ستارز” بمدينة نصر والذي يتم من خلاله تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين .

يأتي ذلك في إطار المشروع القومى لميكنة مكاتب التوثيق الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرصا على تطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية.



ويتم إتاحة خدمات التوثيق بمكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري “سيتي ستارز” من خلال آليات تضمن توفير الوقت والمجهود مقابل رسوم إضافية؛ اذ سيتم تقديم الخدمات من خلال الحجز المسبق عن طريق تطبيق “أرغب فى عمل توكيل” والذى تم اطلاقه بهدف التيسير على المواطنين وللحد من التكدس بالمكاتب وللاستعلام اللحظى عن الكثافة بالمكتب.

إلى جانب تقديم خدمات التوثيق والتى من بينها خدمة (أكتب محررك) وغيرها؛ من خلال منصة “مصر الرقمية” التي تم اطلاقها خلال الشهر الحالي بشكل تجريبى فى إطار تحقيق التحول الرقمى.



الجدير بالذكر أن المشروع القومى لميكنة مكاتب التوثيق تضمن تنفيذ عدد من المهام ومن أبرزها؛ إعادة هندسة البنية التحتية، والانتقال الى خدمات الشباك الواحد للحد من التزاحم داخل الفروع، وتطبيق نظام آلى متكامل بحيث يتواكب مع الدورة المستندية المطورة داخل مكاتب التوثيق