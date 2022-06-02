وزيرا العدل والاتصالات يفتتحان أول فرع توثيق داخل شركة اتصالات مصر

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، أول فرع توثيق داخل مكتب شركة اتصالات مصر بالنزهة، بحضور المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر وعدد من قيادات الوزارتين والشركة.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة العدل لزيادة التعاون مع القطاع الخاص والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتوسع فى افتتاح فروع التوثيق تيسيرا على المواطنين وتفعيلا للبروتوكول الموقع بين وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة اتصالات مصر والمتضمن إنشاء 21 فرعا داخل مقار شركة اتصالات مصر فى 17 محافظة بالمجان لتيسير تقديم خدمات التوثيق للمواطنين وتقريب الخدمة إلى طالبيها.

ويتبع الفرع الذى تم افتتاحه مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ومقره داخل فرع شركة اتصالات مصر بالنزهة ويقوم بكافة أعمال التوثيق طبقا لقواعد الاختصاص المكانى والنوعى ويعمل في الفترة المسائية من 5 إلى 9 مساء.