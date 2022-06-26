وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان الاحتفال بتوديع الأفواج الأولى من الحجاج

شهد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم حفل توديع الأفواج الأولى من حجاج بيت الله الحرام لعام 1443هـ / 2022مـ من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

جاء ذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران واللواء دكتور مصطفى العدوى مساعد وزير الداخلية لأمن المنافذ والطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

وأعرب وزير الطيران عن سعادته بعودة رحلات الحج لهذا العام بعد توقفها منذ عامين بسبب جائحة كورونا، داعيًا جميع العاملين بالشركات التابعة للوزارة إلي تقديم أقصي ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم وكذلك التعقيم المستمر لأماكن تواجد الحجاج وتيسير الإجراءات في رحلات الذهاب والعودة وتنفيذ الخطة الموضوعة لإنسيابية الجسر الجوي لضمان راحة الحجاج وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة دون أي معوقات بما يمكنهم من أداء المناسك في سهولة ويسر.

وأكد أن العاملين بقطاع الطيران المدني يبذلون أقصى جهد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى كلمته بالتنظيم الجيد والتنسيق الدائم من قبل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة مع الوزارات المعنية وجميع الجهات والهيئات المنظمة لموسم الحج والذي يساهم بدوره في توفير خدمة أفضل تليق بالحجاج المصريين، متمنيا للحجاج رحلة مباركة وأن يعودوا سالمين بإذن الله إلى أرض الوطن.

وأكد أنه تم إيفاد علماء وواعظين للتيسير علي الحجاج والرد علي استفساراتهم الخاصة بمناسك الحج.

وقد أهدى منار درع وزارة الطيران المدني لوزير الأوقاف تقديرًا لجهود الوزارة وأئمتها ووعاظها في توعية حجاج بيت الله الحرام .

وقال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تحرص علي تنظيم هذا الإحتفال لما له من منزلة خاصة وتحديدًا هذا العام حيث يتزامن مع احتفال الشركة بالعيد التسعين لإنشائها.

وأضاف أن الشركة قامت بإيفاد مجموعات عمل من مختلف التخصصات لتكون في شرف استقبال الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة وكذلك في مرحلة العودة لتذليل كل العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن بدءًا من حجز تذاكر السفر مرورًا بالخدمات المقدمة في صالات السفر وعلي متن الطائرات وحتي وصول الحجيج إلى الأراضي المقدسة والعودة بعد أداء المناسك .