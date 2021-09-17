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وزيرا الصناعة والمالية يفتتحان معرض صنع فى بورسعيد

يضم معرض صنع فى بورسعيد منتجات مصانع المجمع الصناعى 58 ومصانع المنطقه الحرة العامة الاستثمارية
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2:32 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21 2:32 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21

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استقبل عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، نيفين القباج، وزيرة الصناعة والتجارة، ومحمد معيط، وزير المالية، بديوان عام محافظة بورسعيد، استعدادا لافتتاح معرض “صنع فى بورسعيد”، الذى تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة، تماشيا مع التطور الصناعى الذى تشهده بورسعيد مؤخرا .

ورحب محافظ بورسعيد بوزيرى “الصناعة” و”المالية”، موجها الشكر لهما على الجهود المتواصلة لدعم قطاع الصناعة ببورسعيد، وتقديم كافة التسهيلات التى تحقق طفرة اقتصادية ببورسعيد تتماشى مع التنمية التى تتم على أرض بورسعيد فى كافة المجالات، موضحا أن معرض” صنع فى بورسعيد ” يعد الأول من نوعه فى محافظة بورسعيد ، وتم تنظيمه بالتزامن مع انطلاق منتدى بورسعيد الاقتصادى، فى إطار خطة المحافظة لتنمية المناطق الصناعية بشرق وجنوب بورسعيد، لجعل بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية .

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افتتاح مشروع ساحة مصر

وكان محافظ بورسعيد، والسفيرة فايزة أبو النجا، المستشار الحالي لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، قد افتتاحا الخميس، “ساحة مصر” المطلة على المدخل الشمالي للمجرى الملاحي لقناة السويس.

ويعبر تمثال ساحه مصر، عن قصة كفاح المصريين خلال حفر قناة السويس، وعن أصالة الهوية المصرية أمام جميع السفن العالمية التى تعبر القناة.

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من جانبه أكد النحات عصام درويش، مصمم الثمثال أنه يوثق عظمة المصريين ويحمل أسم مصر أم الدنيا، ويضم جداريات لحفل إفتتاح قناة السويس ويتجاوز طوله 20 متراً ليكون ظاهراً من داخل المجري الملاحي.

وتقام ساحة مصر على مساحة 2100 متر مربع، ويتوسطها قاعدة التمثال بمساحة 100 متر مربع، بارتفاع 9 أمتار، وعليها تمثال يحمل قرص الشمس بارتفاع 10 أمتار للتمثال، وتضم الساحة منطقة خدمية بها كافيهات ومطاعم، ومناطق للجلوس، و”لاند سكيب”، ونافورة قطرها 7 أمتار.

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تأتى تلك الافتتاحات على هامش فعاليات منتدى بورسعيد الاقتصادي الذي عقد أمس بمشاركة وزير التنمية المحلية وقيادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئه قناة السويس.

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