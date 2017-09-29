وزيرا الصحة والعدل فى احتفالية الأكاديمية البحرية غدًا

أمانى العزازى
تحتفل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، غدًا السبت 30 سبتمبر، بتخريج 330 طالبًا من طلاب الدراسات العليا الدارسين بمعهد النقل الدولى واللوجستيات التابع للأكاديمية بفندق سي ستار بالقاهرة. وينتمى الخريجون للعديد من الدول العربية والأفريقية.
تقام الاحتفالية تحت رعاية أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر الأسبق.
ومن المقرر أن يشهد الاحتفالية السادة وزراء العدل والصحة ورئيس نادى قضاة مصر.
يذكر أن مجالات الدراسة لطلاب الماجستير والدراسات العليا تتنوع بين لوجستيات التجارة الخارجية والنقل الدولى وتصدير الحاصلات الزراعية والمستشفيات والتقاضى وإنهاء المنازعات والمعاملات التجارية الدولية.