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وزيرا الصحة والعدل فى احتفالية الأكاديمية البحرية غدًا

أمانى العزازى تحتفل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، غدًا السبت 30 سبتمبر، بتخريج 330 طالبًا من طلاب الدراسات العليا الدارسين بمعهد النقل الدولى واللوجستيات التابع للأكاديمية بفندق سي ستار بالقاهرة. وينتمى الخريجون للعديد من الدول العربية والأفريقية. تقام ا