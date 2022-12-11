وزيرا «الصحة» و«البترول» يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «إيني» الإيطالية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة والموارد المعدنية، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول مشترك بين وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة «ENI Foundation» «إيني» الإيطالية الممثلة في مصر بشركة «إيوك»، لتعزيز سبل التعاون بمجال الصحة المجتمعية، ورفع كفاءة الفريق الطبي، تحقيقًا للوصول للمستهدف من رؤية «مصر 2030».

وزيرا الصحة والبترول خلال التوقيع

البرتوكول يستهدف اعتماد وتوأمة مركز تدريب الفريق الطبي بمحافظة بورسعيد

وأشار وزير الصحة والسكان، بأن البرتوكول، يستهدف اعتماد وتوأمة مركز تدريب الفريق الطبي بمحافظة بورسعيد، اعتمادًا دوليًا للتدريب الطبي، مضيفًا أن البروتوكول، يشمل 4 برامج تدريبية تضم تدريب 3تخصصات، بمجالات (العظام، النساء، الأشعة التداخلية)، وتدريب التمريض بمجال قسطرة القلب، والذي بدأ اليوم الأحد، لعدد 15 فرد من فريق التمريض، بمستشفى النصر التخصصي في محافظة بورسعيد.

وتابع أن أهداف البروتوكول، تستهدف تحسين القدرات الطبية للعاملين بالمجال الصحي في محافظة بورسعيد، وذلك من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية، وفقًا لخطط بناء القدرات وتطوير البرامج التدريبية، ورفع كفاءة الصحة المجتمعية، مؤكدًا حرص وزارة الصحة، على تذليل كافة العقبات والتحديدات التي قد تواجه سير العمل ببرامج التدريب الطبية.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، بالتعاون المثمر بين الجانبين المصري والإيطالي، وخاصة في دعم تنفيذ مركز الحروق للأطفال ببورسعيد، كأولوية عاجلة للمشروعات الصحية الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بشأن الوقاية من الحروق، من خلال تنفيذ حملات توعية مشتركة بين الجانبين، علاوة على بناء قدرات العاملين بالرعاية الصحية بمجال الإسعافات الأولية والوقاية من الحروق، وتطوير فعالية خدمات الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقية تعد نموذجا لالتزام قطاع البترول، من خلال استراتيجة تم بناءها وفقًا لمعايير التنمية والمشاركة المجتمعية، بدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال التنسيق بين شركات قطاع البترول سواء المملوكة للدولة أو الشركاء العالميين لصناعة البترول، تحت مظلة الوزارة، من أجل توحيد وتضافر الجهود للمساهمة فى تلبية أولويات التنمية المستدامة، بما يؤدى لتحقيق أكبر أثر ملموس من تلك المساهمات .

«الملا»: إتاحة فرص تعاون مع الجانب الإيطالي

وأضاف «الملا» أنه في ضوء تلك الجهود تم إتاحة فرص تعاون مع الجانب الإيطالي، الشريك الاستراتيجي لقطاع البترول والغاز، وأكبر مُنتج في هذا القطاع في مصر، ووزارة الصحة والسكان، لدعم خدمات الرعاية الصحية في مواقع عمل الشركة، ولاسيما محافظة بورسعيد، مؤكدًا علي تعزيز العمل المشترك بين الجانبين، معربًا عن تقديره للجانب الإيطالي، وجهودهم الحثيثة للمساهمة والمشاركة المجتمعية في تلبية أولويات التنمية والخدمات بالمجتمعات المحلية التي تنفذ فيها مشروعاتها واستثماراتها من منطلق إيمانها بأهمية تعزيز العمل المشترك مع مصر، وتحقيق رؤية 2030.