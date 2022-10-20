وزيرا السياحة والشباب يبحثان سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين

التقى اليوم الخميس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين خلال الفترة القادمة للاستفادة من دور وأهمية السياحة الرياضية.

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن حالة الرواج التى تُحدثها مختلف الوفود العربية والأفريقية والأوروبية خلال زياراتها لمصر برفقة البعثات الرسمية للدول المشاركة فى البطولات التى تستضيفها البلاد على مدار العام، وسبل التعاون بين الوزارتين فى هذا الشأن للاستفادة من هذا التواجد بمصر فى تنظيم زيارات سياحية لأبرز المعالم السياحية والأثرية.

واتفق الوزيران على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة بما يسهم فى تعزيز السياحة والفعاليات الرياضية المختلفة، والتى تلقى اهتماما كبيرا من قِبل المشاركين من مختلف الجنسيات.

من جانبه ، ثمّن وزير السياحة والآثار التعاون والتنسيق المستمر والمثمر بين الوزارتين للترويج لمنتج السياحة الرياضية الذي يعد من الأنماط السياحية الهامة التي توليها وزارة السياحة والآثار اهتماما كبيرا خاصة وأن هذا المنتج يجذب مختلف السائحين ولاسيما الشباب.

كما أكد على أهمية تعظيم سبل التعاون بين الوزارتين للاستفادة من الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة التي تُقام بمصر أو في الخارج للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، مع وضع آليات لتنظيم الفعاليات الرياضية ذات الأهمية الإستراتيجية والعائد الاقتصادي على الدولة، وابتكار فعاليات رياضية جديدة وكبيرة للترويج من خلالها لمصر ومقوماتها ومنتجاتها وأنماطها السياحية المختلفة.

وثمّن الدكتور أشرف صبحى التعاون المثمر مع وزارة السياحة والآثار، والتنسق الدائم بين الوزارتين فى تنظيم المشروعات والفعاليات السياحية الرياضية المشتركة، مؤكدا على حرص الوزارتين على المضى قدما نحو تعزيز هذا التعاون على نطاق أوسع.

وأكد وزير الشباب والرياضة اهتمام القيادة السياسية باستضافة مصر لمختلف المنافسات والفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، مشيرا إلى الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي للنسخة الثانية من فعاليات مهرجان البحر الأحمر للأحداث الرياضية.

ولفت إلى أهمية فعاليات السياحة الرياضية المختلفة التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ، ومشاركة مختلف الجنسين بها بما يسهم فى الترويج للمعالم السياحية المصرية ، وتنشيط السياحة.

وقد حضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، ويمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، ومن وزارة الشباب والرياضة محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، وعبد الأول محمد مساعد الوزير، وأحمد عبد الخالق المدير العام للإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية.