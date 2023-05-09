وزيرا «السياحة» و«التعليم العالي» يفتتحان المتحف التعليمي بقصر الزعفرانة داخل «عين شمس»

افتتح وزير السياحة والآثار أحمد عيسي ووزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور المتحف التعليمي بقصر الزعفرانة الأثري داخل جامعة عين شمس، لإبراز الحضارة المصرية ونشر الوعي الأثري لدى طلاب الجامعات.

ويهدف المجلس الأعلي للآثار من المتحف تحقيق الفائدة التعليمية بجانب تنشيط السياحة الطلابية، إذ يضم المتحف التعليمي قطعا من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث.

جاء ذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني وعدد من الوزراء السابقين وسفراء الدول الأجنبية.

ويتميز المتحف التعليمي بعرض قطع أثرية حقيقية كجزء من الدور التعليمي للجامعة خاصة طلاب كليه الآثار، إضافة إلي ربط المتحف بقصر الزعفران وقصته التاريخية.

كما تم تطوير المتحف بفريق عمل متميز بوضع تصور للمتحف طبقا لأحدث أساليب العرض المتحفي بمجموعة آثار متميزة.