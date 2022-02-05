وزيرا السياحة والاتصالات يتابعان رفع كفاءة خدمة الإنترنت في الفنادق

عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا موسعا مع رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وبعض قيادات الوزارتين للوقوف على أخر مستجدات الأعمال فى مشروع رفع كفاءة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية لاسيما تلك الموجودة بمدينة شرم الشيخ، كمرحلة أولى، استعدادا للتجهيزات السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ « COP27 ».

يأتي ذلك فى إطار التنسيق الدائم بين وزارتى السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاجتماعات الدورية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات التحول الرقمى وتطوير البنية التكنولوجية السياحية فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين فى نوفمبر 2020،

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم تنفيذه من أعمال فى هذا الشأن ومناقشة بعض المشكلات التى تمت مواجهتها أثناء عملية التنفيذ وإيجاد الحلول المثلى مع وضع نقاط أساسية لإسراع منظومة العمل والانتهاء من رفع كفاءة سرعات خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية بكل أنواعها ووفقا للجدول الزمنى المحدد مسبقا خاصة تلك الموجودة فى مدينة شرم الشيخ للوصول بها إلى المستويات المثلى كأحد الاستعدادات السياحية لاستقبال ضيوف الـ COP 27 بما يضمن نجاحه وظهور مصر بالشكل اللائق و إبراز البنية السياحية القوية للمقصد السياحى المصري.

وتطرق الاجتماع، من خلال عرض تقديمي لاستعراض، ، آخر مستجدات الأعمال بمشروعات التحول الرقمى لوزارة السياحة والآثار والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها مشروعات ميكنة الخدمات السياحية، ونظام إدارة النظم الجغرافية، وربط وتغطية المواقع الأثرية والمتاحف بخدمة الإنترنت والذى يستهدف 40 متحفا وموقعا أثريا مفتوحة للزيارة، على أن يتم البدء بالمتحف المصرى بالتحرير ومنطقة آثار سقارة كمرحلة أولى وذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والاثار لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والأجانب، بالمواقع الأثرية والمتاحف لتحسين تجربتهم أثناء الزيارة، بالإضافة الى تأهيلها للسياحة الميسرة.

بالإضافة الى استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الواقع المعزز، وتسجيل الآثار، فضلا عن إدراج خدمات وزارة السياحة والآثار على بوابة مصر الرقمية.

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