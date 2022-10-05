وزيرا الزراعة والهجرة يبحثان محفزات الاستثمار الزراعي للمصريين بالخارج

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بحضور قيادات الوزارتين لبحث تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في المجال الزراعي وتقديم سلسلة من المحفزات في مجالات متنوعة.

رحب القصير بوزيرة الهجرة ، ومشيدًا بدور الوزارة في الترويج للمشروعات القومية ومجالات الاستثمار الجاذبة للمصريين بالخارج ، واستعرض عدد من الملفات ذات الأولوية في المجال الاستثماري مثل مشروع الريف المصري والمزارع السمكية، ومراكز تجميع الألبان، وتصنيع وتصدير التمور والتصنيع الزراعي والانتاج الحيواني والداجني ، لافتا الي ان هناك العديد من الفرص لتحفيز إستثمارات المصريين بالخارج عبر تيسير اجراءات انشاء الشركات .

وأضاف “القصير” أن البيانات تؤكد اهتمام المصريين بالخارج بمشروعات الإنتاج الزراعي، لارتباطهم بالأرض بشكل كبير، وباعتبار الزراعة نشاطا مستقرا ودائما يمكن التشجيع بشكل أكبر على الاستثمار فيها.

وأشار إلى فرص تصدير النباتات الطبية والعطرية، مع احتياج العالم لمثل هذه المنتجات التي تمتاز بالجودة العالية، مشيرا إلى ترحيبه بالتعاون مع وزيرة الهجرة لفتح أبواب التصدير للأسواق الخارجية للمنتجات المصرية.

وأضاف وزير الزراعة أن قطاع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان واللحوم يمثل فرصا كبيرة للاستثمارات للمصريين بالخارج، بجانب قطاع الدواجن والأسماك، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت على خريطة مصر الاستثمارية بهيئة الاستثمار 13 موقعا في 9 محافظات لمشروعات الثروة الداجنةوغيرها من فرص الاستثمار والتي سيتم إرسالها أيضا لوزارة الهجرة لطرحها عبر موقعها الرسمي وصفحات التواصل لتصل كافة المعلومات الي المصريين في كافة دول العالم .

وأوضحت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة حريصة علي استطلاع رأي الوزارات المعنية بتقديم محفزات دولة رئيس الوزراء بانشاءها استجابة للتقرير الذي رفعته وزارة الهجرة متضمنًا توصيات ومطالب المشاركين في المؤتمر الثالث للمصريين بالخارج.

وأوضحت وزيرة الهجرة ان استبيان آراء عينة من المصريين بالخارج أظهر ان الاستثمار العقاري والزراعي المتضمن مجالات استصلاح الاراضي والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي تأتي في أولوية اهتمام العدد الأكبر ممن سجلوا في مقترحات رغباتهم لمجالات الاستثمار ، موضحة أن نسبة كبيرة من المصريين بالخارج من العمالة البسيطة، والذين يسعون لتأمين مستقبلهم واستثمار أموالهم في مجال آمن يدر دخلًا جيدًا.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء لإنشاء شركة للمصريين بالخارج للإسهام في المشروعات القومية، ودعم الاقتصاد القومي، استجابة لتوصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، موضحة ان الفترة الحالية تشهد التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتخرج الشركة بالصورة التي تلبي طموح المواطنين وتعكس الاولويات في استراتيجية الدولة.