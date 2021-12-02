وزيرا الزراعة والري يلتقيان ممثلى كبرى الشركات المجرية المتخصصة في مجال المياه

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى عدداً من اللقاءات مع ممثلى كبرى الشركات المتخصصة في مجال المياه، على هامش مشاركتهما في مؤتمر “كوكب بودابست” والمنعقد بدولة المجر حالياً، لبحث سبل الاستفادة من أعمال هذه الشركات وما تقدمه من تقنيات وتكنولوجيا حديثة في تطوير وتحديث المنظومة المائية في مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وعقد القصير وعبدالعاطي مقابلة مع مسئولى شركة “المياه والتربة” المجرية حيث تم عرض تقنية رش سطح التربة المراد زراعتها بمنتجات عضوية صديقة للبيئة لزيادة قدرتها علي الاحتفاظ بالمياه ، الأمر الذى يُسهم في ترشيد المياه، وتم الإتفاق على تنفيذ التجربة في منطقة ريادية لتقييم مدى نجاحها، ومدى كفاءة استخدام هذه المادة مع المحاصيل المختلفة.

كما عقد الوزيران مقابلة مع شركة “الشراكة المائية” المجرية، وهى عبارة عن شبكة تضم بعضويتها (14) شركة مجرية تغطي كافة مجالات إدارة المياه، مثل التصميمات والاستشارات الهندسية والتشغيل والصيانة في مختلف قطاعات المياه.

وزيرا الزراعة والري عقدا أيضا مقابلة مع شركة “تكنولوجيا البيئة” السويسرية حيث تم عرض عدد من تقنيات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي والمواد العضوية الصلبة.

كما تم عقدا مقابلة مع مسئولي وكالة إئتمان الصادرات الرسمية بدولة المجر (EXIM bank) حيث تم التعرف على التمويل المزمع تقديمه لشراء آلات والمعدات مجريه الصنع فى مجال تكنولوجيا الرى والزراعة والانتاج الحيواني والسمكى سواء اقراض مباشر بين الشركات المصرية والمجرية او تمويل التجارة او تقديم الضمانات لتسهيل حركه التبادل التحارى والاستثمار بين البلدين.



حضر اللقاءات د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والسفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.