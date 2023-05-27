وزيرا الزراعة والتضامن ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض زهور الربيع الـ90 بالمتحف الزراعي

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء احمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم السبت، بافتتاح معرض زهور الربيع الـ90 بالمتحف الزراعي في الدقي بالجيزة، وكذلك افتتاح معرض السلع الغذائية المقام على هامش معرض زهور الربيع وذلك بحضور بعض السفراء وقيادات الوزارة ومحافظة الجيزة ونقيب الزراعيين .

‏ وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل اليه انتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج في مصر وايضا بالتنظيم الرائع للمعرض وبعد الافتتاح صرح وزير الزراعة أن المعرض يضم حوالي 200 عارض وأكثر من 1000 نوع نباتي في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار.

واضاف القصير أن المعرض يشهد أيضا مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ‏وقال ان الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرا لأهميتها لسوق المحلي أو التصدير ودعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن معرض زهور الربيع له آلاف الزائرين الذين ينتظرونه كل عام سواء لشراء الزهور والورود أو للاستمتاع بمناظرها الجميلة.

‏وأكد القصير أن المعرض يأتي هذا العام يقام تحت شعار 100 مليون شجرة تلك المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي وتستهدف التوسع في زيادة نسبة المسطحات الخضراء والتشجير لما له من فؤائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية، وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.وتحسين نوعية الهواء والصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة مطالبا العارضين ومنتجي نباتات الزينة والزهور بالمشاركة في هذه المبادرة.

وقال “القصير” إن معرض “خير مزارعنا لاهالينا” المقام على هامش معرض زهور الربيع يشارك فيه 50 عارضا ويستهدف بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية محاربة الغلاء وكذلك تنفيذا تعليمات د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتكثيف معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار القصير الى أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث تمتلك وزارة الزراعة 171 منفذا ثابتا لبيع السلع الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية، و21 منفذا متحركا، مؤكدا أنه تتم متابعة هذه المنافذ بشكل مستمر لضمان توافر السلع وتنوعها.