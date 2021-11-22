استثمار

وزيرا الزراعة والتخطيط يبحثان التعاون مع صندوق مصر السيادي في رفع كفاءة الأصول

منها تعظيم الاستفادة من أصول وزارة الزراعة
السيد فؤاد 11:38 ص, الأثنين, 22 نوفمبر 21 11:38 ص, الأثنين, 22 نوفمبر 21

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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا صباح اليوم لبحث تطوير التعاون بين وزارة الزراعة وصندوق مصر السيادى فى رفع وإدارة الأصول.


‏وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وبعض القيادات من الوزارتين.

القصير والسعيد بحثا أيضا تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة لوزارة الزراعة والهيئات التابعة لها وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي وتوفير فرص عمل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل وأيضا
لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة رؤية مصر 2030.

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وزيرا الزراعة والتنمية الاقتصادية أكدا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة جميع الأصول المملوكة للدولة وإدارتها اقتصاديا سواء من خلال الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

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بقلم السيد فؤاد

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