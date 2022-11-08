وزيرا الزراعة في مصر ومدغشقر يبحثان التعاون الزراعي بمؤتمر المناخ COP27

بحث السيد القصير وزير الزىرعة واستصلاح الأراضي، وهاريفيدي جانست، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، تكثيف سبل التعاون الزراعي بين البلدين، وذلك خلال لقاء تم عقده خلال زيارته لشرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ.

وجاء اللقاء في ضوء الزيارة التي قام بها وفد من مدغشقر للقاهرة في سبتمبر الماضي وعلى رأسه وزير المياه بدولة مدغشقر ومديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي بمدغشقر، وذلك حيث يتوفر لدى برنامج الغذاء العالمي التمويل لتعزيز دوره في مدغشقر من خلال الاستفادة بالخبرة المصرية في مختلف المجالات الزراعية كالتقاوي وإنتاج التمور والطماطم تحت مظلة تعاون الجنوب – الجنوب، وبالتعاون مع مكتب الغذاء العالمي بالقاهرة ومركز الاقصر التنسيقي للتدريب، حتي نتمكن من رفع قدرات الكوادر من مدغشقر.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ويأتي اللقاء في إطار العديد من اللقاءات التي من المقرر أن يعقدها القصير خلال فترة مؤتمر المناخ تعزيزا للدور المصري في القارة الأفريقية وعلى مستوي العالم. وانتهي بالشكر المتبادل بين الجانبين والتأكيد علي المضي قدما في التنفيذ من خلال صياغة مذكرتي تفاهم بين وزارتي الزراعة بالبلدين وكذا مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين وزارتي الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي.