وزيرا الزراعة في مصر ولبنان يبحثان زيادة التبادل التجاري وأعمال اللجنة المشتركة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عباس الحاج حسن وزير الزراعة بدولة لبنان والوفد المرافق له، وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والسفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة وبعض قيادات الوزارتين

وخلال الاجتماع “القصير” أكد على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة أوجه الدعم لدولة لبنان الشقيق ومساندته في ظل الظروف التي يمر بها حاليا.

وأضاف أن الاجتماع تناول العديد من القضايا المتعلقة بزيادة التبادل التجاري والشراكة الزراعية في مجال إجراءات الحجر الزراعي والبيطري والصحة الحيوانية والنباتية وكذلك متابعة أعمال اللجنة الفنية المصرية اللبنانية الزراعية المشتركة وأيضا تذليل كافة العقبات أمام تعزيز التعاون وتبادل السلع الزراعية بين البلدين.

ومن ناحيته أعرب وزير الزراعة اللبناني عن سعادته بزيارة القاهرة، ونقل تحيات القيادة السياسية اللبنانية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية معبرا عن شكره وتقديره لوقوف مصر الشقيقة الكبرى بجوار لبنان

واصفا الرئيس السيسي بأنه البطل العظيم في الزمن الصعب.



حيث أشاد بدور القيادة السياسية المصرية في ظل الظروف والتطورات العالمية التي نواجهها الآن.



وأضاف”الحاج” أن النقاش مع نظيره المصري كان هادفا وبناء وتناول عمليات التصدير والاستيراد وتسهيل التبادل التجاري الزراعي بين مصر ولبنان في إطار شراكة استراتيجية حقيقية تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.



ويشار إلى أن وزير الزراعة اللبناني يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين ورجال الأعمال اللبنانيين يقوم خلالها بعقد عدة لقاءات مع المسئولين ورجال الأعمال والمصدرين المصريين لبحث آفاق التعاون المشترك بين مصر ولبنان.