وزيرا الري والنقل يترأسان اجتماعات لجنة ممر فيكتوريا ـ البحر المتوسط





مدحت إسماعيل:





تعقد اللجنة التوجيهية، برئاسة وزيري الري والموارد المائية، والنقل، اجتماعها الثالث، الإثنين والثلاثاء، لمناقشة آخر تفاصيل دراسات مشروع الممر الملاحي بين فيكتوريا والبحر المتوسط.





قال مصدر مسئول، إن الاجتماع سيناقش آخر تفاصيل دراسات ما قبل الجدوى التي تم إعدادها من جانب الخبراء المصريين، ومناقشة الدراسات الجدوى الفنية التي ينفذها مكتب استشاري ألماني، لافتاً إلى أنه تم خلال العام الماضي عقد اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين مصر والسودان فى مجال النقل النهري وتم عرض المشروع وأوصت اللجنة بتقديم الدعم الكامل للمشروع وقيام الجانب السوداني بالعمل علي دفع اللجنة السودانية للمشروع لاعتماد دراسات ما قبل الجدوى.





وأشار المصدر الي أن الاجتماعات التي عقدت على مدار العامين الماضين، أوصت بتنفيذ عدد من عدد المطالب ، فى صدارتها مطالبة الدول المشاركة ادراج المشروع ضمن الخطط الحالية والمستقبلية والتي قد تؤثر على المشروع وان تمد المشروع بكافة البيانات اللازمة للتنفيذ.





وشملت التوصيات ايضاً، حث الدول المشاركة على إشراك كافة الجهات والمؤسسات المعنية خلال المناقشات الخاصة بدراسات ما قبل الجدوى وذلك على المستوي الوطني للحصول على التعليقات والملاحظات.





ومن توصيات الاجتماعات، قيام الكوميسا بالترويج للمشروع بمشاركة كافة الدول المشاركة والدول الرائدة وعلي راسهم مصر عند المنظمات المانحة وشركاء التنمية.





ويربط المشروع دول حوض النيل الـ10، وهى: تنزانيا، التي توجد بها بحيرة فيكتوريا وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى رواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وصولاً بالسودان وأخيرًا مصر.





وتتضمن مكونات تنفيذ مشروع الممر الملاحي بين فيكتوريا والبحر المتوسط، تأهيل مجري نهر النيل لمسافة تزيد على 3500 كم كممر ملاحي، وإنشا عدد من كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للمشروع، إضافة الي تأهيل عدد من المراسي النهرية والمواني القائمة فى الوقت الحالي وانشاء اخري، اضافة الي انشاء شبكة سكة حديد، الي جانب انشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة.





وبحسب آخر ورقة بحثية لتوصيات الاجتماعات والتي حصلت عليها “المال”، فأن المشروع تم تقسيمه الي 5 مراحل، الأولي فى بحيرة فيكتوريا وتمر بدول ” أو غندا وكينيا، وتنزانيا، والثانية، وهي منطقة البحيرات العظمي، وتمر بدول ” بوروندي، رواندا، والكونغو الديمقراطية،اضافة الي دولة او غندا، والثالثة، وهي من نيل البرت وحتي ملكال، وتمر بدول ” اوغندا، وجنوب السودان، والمرحلة الرابعة، وهي من ملكال وحتي وادي حلفا، وتمر بدول السودان وجنوب السودان، والأخيرة، النيل بمصر، وهي تمر من السد العالي وحتي البحر المتوسط.





واستمر عمل دراسات ما قبل الجدوى والتي نفذتها مصر من 2014 وحتي نهاية 2015، ومقرر إن تستمر دراسات الجدوى للمشروع فى مرحلته الاولي والثانية من 2015 ـ وحتي نهاية 2018، على ان يبداء التنفيذ من نهاية 2018 وحتي 2025، وتتراوح تكاليف التنفيذ بين 10 ـ12 مليار دولار.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قال خلال مؤتمر أفريقيا 2017 الذى عقد الأسبوع الماضي ، إن حجم استثمارات مصر فى القارة الأفريقية خلال العام الماضي بلغت مليار دولار، وبلغت 9 مليارات دولار بشكل تراكمي.

وتابع: ندعم الجهود التي من شأنها تنفيذ مشروعات ترتبط الدول الأفريقية، ومنها مشروع الخط الملاحي فيكتوريا ـ البحر المتوسط، ومشروع الإسكندرية ـ كيب تاون”.

