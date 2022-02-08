وزيرا الري والسياحة يناقشان الموضوعات المشتركة بين الوزارتين لتسهيل الإجراءات وإزالة أي معوقات

إلتقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وأحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف…

إلتقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وأحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من القيادات التنفيذية من الوزارتين، وذلك بمقر وزارة الموارد المائية والري.

ورحب الدكتور عبدالعاطى بالدكتور العنانى، مؤكدا على أهمية التواصل بين الوزارتين لمناقشة سبل التنسيق في الموضوعات المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بالقطاع السياحي، والعمل على تسهيل الإجراءات وإزالة أى معوقات.

وتوجه الدكتور العناني بالشكر على ما تقدمه وزارة الموارد المائية والرى من دعم للقطاع السياحي ، ومشيراً للتنسيق الدائم بين الوزارتين والذى ينعكس على خدمة وتنشيط القطاع السياحى بما يعود بمردود إيجابى على العاملين في هذا القطاع الحيوى.

وخلال اللقاء بحث الوزيران سبل تعظيم الإستغلال السياحي الأمثل لمنطقة القناطر الخيرية خاصة بعد أعمال التطوير التي نفذتها وزارة الموارد المائية والري بحدائق القناطر الخيرية ، بالتزامن مع الإفتتاح الوشيك لقصر محمد على بشبرا بعد إنتهاء وزارة السياحة والآثار من مشروع ترميمه.

كما تطرق الاجتماع للتنسيقات المستمرة بين الوزارتين بشأن تسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية سواء المطلة على نهر النيل أو البحرين المتوسط والأحمر ، ومناقشة تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المراكب والمطاعم السياحية تيسيراً على العاملين بالقطاع السياحي وتنشيطاً للحركة السياحية.

وذلك في ضوء صدور قانون الموارد المائية والري الجديد وموافقة مجلس النواب على قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

كما تم استعراض اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري والجاري إعدادها حاليا في صورتها النهائية بعد التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية تمهيداً لاتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التى تأتى تفسيراً لنصوص أحكام قانون الموارد المائية والري الجديد. المقدمة.