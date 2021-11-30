استثمار

وزيرا الري والزراعة يشاركان في «كوكب بودابست للتنمية المستدامة»

ينعقد المؤتمر في المجر
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12:22 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 12:22 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى العاصمة المجرية بودابست فى مستهل زيارة رسمية لدولة المجر للمشاركة في مؤتمر “كوكب بودابست للتنمية المستدامة”.

يتناول المؤتمر أهم القضايا المعنية بالتنمية المستدامة وعلى رأسها قضية الموارد المائية ، وقد كان في استقبال سيادتهما لدي وصولهما السفير محمد الشناوى السفير المصري لدى دولة المجر.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس المجرى يانوش آدير ، وتعبيراً عن قوة العلاقات بين البلدين ، وخاصة فى ضوء نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة المجر في شهر أكتوبر الماضى.

وزير الري: مصر والمجر تمتلكان خبرات متميزة في مجال المياه

وعلى هامش المؤتمر، التقى الدكتور عبد العاطى والقصير شاندور بنتير الوزير المعنى بملف المياه بالحكومة المجرية ، حيث أشار الدكتور عبد العاطى خلال اللقاء لما تمتلكه مصر والمجر من خبرات متميزة في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بين البلدين.

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ومن جانبه عبر الوزير المجرى عن ترحبيه بزيارة الدكتور عبد العاطى والاستاذ القصير لدولة المجر ، مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

وأطلع الدكتور عبد العاطى ، الوزير المجرى علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير أنظمة الري مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، مشيراً لتطلع مصر لإستمرار مسيرة التعاون وتبادل الخبرات مع المجر في هذه المجالات.

كما تم خلال اللقاء الإتفاق على برنامج العمل المشترك والذى يترجم مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين البلدين ، وذلك في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتقنيات تحسين نوعية المياه ، والتدريب ورفع قدرات المتخصصين في مجال المياه ، من خلال التعاون الفنى والبحثى بين الجانبين ، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية.

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وزير الزراعة : الزيارة تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين

من ناحيته تناول السيد القصير تأثير التغيرات المناخية على الزراعة وضرورة العمل سويا على ملف تكيف الزراعة مع التغيرات المناخية.

وقال القصير إن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين والتي شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف إن البرنامج يشمل زيارة لمركز البحوث الزراعية المجري لعرض أوجه التعاون بين مصر والمجر في مجال البحث العلمي ، وكذلك لقاء المختصين بالزراعة في المناطق الجافة وإنتاج تقاوي الخضر بالإضافة إلى زيارة إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج اللقاحات البيطرية وانتاج الأبقار المنتجة للألبان.

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وأضاف القصير أنه سوف يتم خلال الزيارة توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والمجر في مجال الثروة السمكية وزيارة معهد بحوث تحسين الخضروات وكذلك زيارة إحدى الشركات المتخصصة في مجال إنتاج الألبان ومشتقاتها والتي لها فرع في مصر.

الجدير بالذكر أنه سبق قيام الرئيس المجرى بإلقاء كلمة في حفل افتتاح إسبوع القاهرة الرابع للمياه والذى عُقد في شهر إكتوبر الماضى ، كما شارك عدد كبير من الفنيين والخبراء المجريين في فعاليات الإسبوع ، بالإضافة لمشاركة عدد من الشركات المجرية في المعرض المقام على هامش الإسبوع.

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