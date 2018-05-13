وزيرا الدفاع والخارجية يغادران إلى روسيا لحضور اجتماعات 2 + 2

المال – خاص غادر الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القاهرة، اليوم الأحد، يرافقه سامح شكرى وزير الخارجية، متجهين إلى روسيا الاتحادية، فى زيارة رسمية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصرى والروسى. تأتى هذه الزيارة بهدف بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى العديد من المجالات.
غادر الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القاهرة، اليوم الأحد، يرافقه سامح شكرى وزير الخارجية، متجهين إلى روسيا الاتحادية، فى زيارة رسمية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصرى والروسى.
تأتى هذه الزيارة بهدف بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى العديد من المجالات.