سيـــاســة

وزيرا الدفاع والخارجية يغادران إلى روسيا لحضور اجتماعات 2 + 2

المال - خاصغادر الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القاهرة، اليوم الأحد، يرافقه سامح شكرى وزير الخارجية، متجهين إلى روسيا الاتحادية، فى زيارة رسمية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصرى والروسى.تأتى هذه الزيارة بهدف بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى ا
3:47 م, الأحد, 13 مايو 18 3:47 م, الأحد, 13 مايو 18

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المال – خاص

غادر الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القاهرة، اليوم الأحد، يرافقه سامح شكرى وزير الخارجية، متجهين إلى روسيا الاتحادية، فى زيارة رسمية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصرى والروسى.

تأتى هذه الزيارة بهدف بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى العديد من المجالات.

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