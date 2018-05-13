وزيرا الدفاع والخارجية يغادران إلى روسيا لحضور اجتماعات 2 + 2

غادر الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القاهرة، اليوم الأحد، يرافقه سامح شكرى وزير الخارجية، متجهين إلى روسيا الاتحادية، فى زيارة رسمية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصرى والروسى.

تأتى هذه الزيارة بهدف بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى العديد من المجالات.