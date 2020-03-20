اقتصاد وأسواق

وزيرا «التنمية المحلية» و«البيئة» يتابعان إجراءات تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة

الحكومة تسعي لإنهاء مخطط منظومة المخلفات الجديدة لرفع مستوى النظافة في المحافظات
عصام عميرة 10:17 ص, الجمعة, 20 مارس 20 10:17 ص, الجمعة, 20 مارس 20

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استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر الوزارة لمتابعة سير منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، ووضعها محل التنفيذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

وتناول الوزيران الموقف الحالي لتجهيز البنية التحتية للمنظومة فى كافة محافظات الجمهورية ، حيث أكدا على ضرورة الإنتهاء منها طبقاً للمخطط الزمنى لها، كما ناقشا التعاقدات الخاصة بالمنظومة بمحافظة القاهرة تمهيداً لعرضها على رئيس الوزراء.

كما ناقش الوزيران أيضا اجراءات البدء فى تدريب العاملين على منظومة النظافة الجديدة.

وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحملة الإعلامية التى ستطلقها الوزارة قريباً حول منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لتعريف المواطنين بالمنظومة ومراحلها وتهيئتهم للمشاركة فيها لضمان فاعليتها وتحقيق الأهداف المنشودة منها بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على الصحة والبيئة.

وأكد اللواء محمود شعراوي علي حرص الوزارة وباقي الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة بأن يشعر المواطنين بنقلة نوعية في مستوي النظافة في الشوارع .

وأشار شعراوي الي الدور الذي تقوم به الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة لمتابعة تنفيذ واستكمال البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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