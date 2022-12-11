وزيرا التموين والصناعة يفتتحان مصنع ماستر جولد في العاشر من رمضان

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، واللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مصنع ماستر جولد إيجبت، بمدينة العاشر من رمضان.

وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال تفقدهم جناح ماستر جولد ايجيبت، في المعرض السنوي لصناع وتجار الذهب والمجوهرات ( نبيو النسخة الثانية )، الذي يعقد هذا العام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأشاد الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوسعات ماستر جولد ايجبت، التي تضاهي أحدث تكنولوجيات تصنيع المشغولات الذهبية في العالم، و تضع المنتج المصري على خريطة المنافسة والتصدير و تفتح آفاقا للتشغيل، واستقطاب العمالة الفنية الماهرة.

من جانبه قال أحمد صابر، عضو شعبة الذهب رئيس مجلس إدارة ماستر جولد ايجبت، إن المصنع مقام على مساحة 8 آلاف متر بمدينة العاشر من رمضان، ويضم نحو 600 فني وعامل.

وأضاف صابر أن ماستر جولد ايجبت تتصدر الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية في مصر، ولديها حصة كبيرة في الأسواق الخليجية، وستسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة، مع قرار الحكومة بالغاء كافة الرسوم التصديرية على المشغولات الذهبية والسبائك.

وأشار صابر الي أن التوسعات التي شهدتها مصانع ماستر جولد، شملت أحدث تكنولوجيات تصنيع المشغولات الذهبية في مصر والشرق الأوسط لتصبح المنافس الأول، بل وتتفوق منتجاتها من عيارات 21 و من عيار 18 على المنتج الإيطالي ، فى الجودة وروعة التصميم وبأجرة تصنيع تقل عن النصف.