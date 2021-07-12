اقتصاد وأسواق

وزيرا التموين والصناعة ورئيس هيئة الاستثمار يفتتحون معرض صنع في مصر بمدينة جوبا السودانية

المعرض يشارك فيه 9 شركات تابعة لوزارة التموين
محمد مجدي 7:47 م, الأثنين, 12 يوليو 21 7:47 م, الأثنين, 12 يوليو 21

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يفتتح الدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة، والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة للاستثمار، غدًا، معرض “صنع في مصر” بمدينة جوبا في جنوب السودان.

وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان، اليوم، أن المعرض يشارك فيه 9 شركات تابعة للوزارة هي شركة السكر والصناعات التكاملية وشركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات وشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية وشركة قها للأغذية المحفوظة وشركة النيل للزيوت والمنظفات وشركة إسكندرية للزيوت والصابون وشركة مطاحن شمال القاهرة وشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها وشركة تسويق الأرز.

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وقال المصيلحي إن المعرض سيقام في الفترة من 12 إلى 16 من الشهر الحالي، مؤكدًا أن مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين تأتي في إطار الدور الريادي للدولة المصرية في القارة الإفريقية.

ونوه المصيلحي بسعي مصر الدائم لزيادة التبادل التجاري، والدعم الفني وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والدول الإفريقية؛ وبالأخص دول حوض النيل.

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وأشار المصيلحي إلى أن المعرض يأتي لزيادة التبادل التجاري بين مصر ودولة جنوب السودان الشقيقة وإقامة علاقات تجارية معها من خلال إنشاء مشروعات مشتركة في صناعة الزيوت، والمواد الغذائية، وصناعة السكر، والمكرونة، والأغذية المحفوظة، والعصائر، والصلصة وغيرها من الصناعات الغذائية الأخرى.

وأضاف المصيلحي أن التواجد فى هذا المعرض سيسهم في ايجاد فرص استثمارية كبيرة ونقل الخبرات المصرية في هذا المجال مع دولة جنوب السودان الشقيقة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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