وزيرا التعليم والهجرة يضعان ضوابط مبادرة «مراكب النجاة»

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق مبادرة مراكب النجاة ضمن توصيات منتدى شباب العالم ، الذى عقد فى شرم الشيخ، في الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر الحالى.

اجتمع د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم، اليوم، مع السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، فى إطار الاجتماعات التمهيدية لإطلاق مبادرة مراكب النجاة .

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق مبادرة مراكب النجاة ضمن توصيات منتدى شباب العالم ، الذى عقد فى شرم الشيخ، في الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر الحالى.

واتفقا الطرفان على تشكيل لجنة بين وزارتي الهجرة والتعليم؛ تُعنى بتدريب طلاب التعليم الفني على الحرف التي تحتاجها الدول المستقبلة للهجرة الآمنة.

وتتضمن التفاقية الاستفادة من تجربة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير حقيبة تدريبية للطلاب بشأن موضوعات الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع اليونيسيف، وكذلك تجربة وزارة الهجرة بإعداد مدربين من المعلمين في مدارس المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وخلال اللقاء رحب وزير التربية والتعليم، بتضمين المناهج الدراسية سواء المناهج المطورة أو القديمة ما يوضح مخاطر الهجرة غير الشرعية، والعقبات التي قد تودى بحياة المهاجرين، فضلًا عن الاهتمام بالتعليم الفني وجودته، لضمان تخريج دفعات لديها المهارة الكافية، بما يلبى احتياجات سوق العمل، ويوفر الفرص الآمنة للشباب.

وأكد شوقى أن الوزارة تسعى لإضافة أنشطة وتدريبات محفزة وتعريفية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة بمراحل التعليم المختلفة؛ ما يساعد على تعريف أبنائنا بهذه المخاطر، ويدفعهم إلى البدائل الآمنة.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن التعليم له دور كبير في بث الأفكار الإيجابية، ومنع استقطاب الشباب تجاه الهجرة غير الشرعية.

وأضافت مكرم ، أن حملة مراكب النجاة، تهدف إلى خلق فرص بديلة للشباب، والاهتمام بالتدريب على الحرف الفنية والمشروعات الصغيرة، فضلًا عن الاهتمام بالتعليم الفني، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.

حضر اللقاء الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين والتعليم العام ، والدكتورة نوال شلبى ، مدير مركز تطوير المناهج التعليمية .