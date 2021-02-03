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وزيرا التعليم والرياضة يبحثان إقامة مراكز شباب ومدارس ضمن مبادرة حياة كريمة

في عدد 50 مركزًا من المراكز المستهدفة
جهاد سالم 3:49 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 3:49 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

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اجتمع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم، لبحث سبل التعاون للاستفادة من الأراضي والمباني الموجودة بمراكز الشباب في عدد 50 مركزًا من المراكز المستهدفة، ضمن مبادرة حياة كريمة، لإقامة مجتمع خدمي يضم فصولًا ومدارس ذكية.

وأشار وزير التعليم إلى أن الاجتماع يأتى تفعيلاً لمبادرة “حياة كريمة” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف توفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وتماشيًا مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق التنمية الشاملة.

ونوه إلى أن الوزارة تستهدف وجود مدارس ومراكز شباب فى مختلف القرى المصرية، وتوفير المساحات اللازمة للبناء فى القرى المحرومة.

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وأكد شوقي أهمية التعاون بين وزارتي التعليم والشباب والرياضة، في تحديد الأسلوب والنماذج المناسبة للخدمات التي سيتم تطويرها ضمن المبادرة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف توجية كل طاقات المجتمع لخدمة الشباب المصري على المستويات المختلفة، سواء تخطيط أو تعليمي أو رياضي أو مهني.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تفتح آفاق المستقبل للشباب المصري.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مراكز شباب مصر تستقبل شبابها في مبادرة حياة كريمة في كل محافظات الجمهورية.

وناقش الاجتماع آليات العمل لإعداد مدارس في مراكز الشباب في القرى التي لا تتوافر فيها مدارس وتوفير فصول ذكية بها، بحيث يُستغل كمدرسة في الفترة الصباحية، وفي الفترة المسائية يعمل كمركز للشباب.

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كما ناقش الجانبان، إعداد المدارس التي توجد بالقرى واستخدامها كمراكز شباب، وتطوير المبنى ليصلح لممارسة الأنشطة الرياضية، وتوفير مساحات للقرى المحرومة لإنشاء مجمع جديد يضم مراكز خدمات متكاملة به مدرسة ومركز شباب.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع بين الجانبين على دراسة المراكز المستهدفة ضمن مبادرة (حياة كريمة) لإقامة مجمع خدمي يضم (مدرسة، مركز شباب)، وعمل خريطة لهذه المراكز وإعداد ورقة عمل لمناقشة إجراءات التنفيذ.

يذكر أن مشروع حياة كريمة يبدأ بتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة، وتم حصرها في 50 مركزًا على مستوى 20 محافظة، وتشتمل على 1391 قرية بالإضافة إلى 11087 عزبة وتوابعها.

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حضر اللقاء، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير التكنولوجي، اللواء أكرم النشار مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، اللواء يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وإلهام ابراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة.

كما حضر اللقاء الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وأحمد سعيد مدير عام المكتب الفني لوزير الشباب والرياضة.

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بقلم جهاد سالم

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