وزيرا التعليم العالي والبيئة يناقشان استعدادات استضافة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ

ناقش د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى و د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مساء أمس استعدادات المشاركة فى فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27)) ،والمقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم، وذلك بحضور السفير أيمن ثروت ممثلاً عن وزارة الخارجية، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمقر وزارة البيئة.

والمقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم، وذلك بحضور السفير أيمن ثروت ممثلاً عن وزارة الخارجية، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمقر وزارة البيئة.

وأكد د. أيمن عاشور على أهمية التعاون والتنسيق المستمر والدائم بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي، والبيئة في كافة المبادرات والبرامج الخاصة باستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ «COP 27»

وأشاد الوزير. بالجهود التي يبذلها فريق العمل لإنجاح المؤتمر وإظهار مصر بالشكل الحضاري اللائق بها أمام العالم.

وقال عاشور إن هذا المؤتمر يُعد من الأحداث الدولية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمُنظمات الدولية ومختلف دول العالم.

وأكد الوزير على ضرورة تعريف شباب الجامعات بقضية المناخ وتحديات التغيرات المناخية، وأهمية تنظيم مصر لهذا المؤتمر الدولي

وأشار عاشور إلى إدراج تأثير التغير المناخي في أنشطة التعليم الجامعي.

وكذلك إقامة المسابقات بين الطلاب؛ للتعرف على أفكارهم في إيجاد حلول لتأثير التغيرات المناخية على مصر، ودعم مبادرات وأطروحات الطلاب في مجال البيئة.

وأكد عاشور علي استمرار التواصل بين مجموعات العمل؛ لمتابعة العمل بالملفات المشتركة الخاصة باستضافة المؤتمر، بما يليق بمصر ومكانتها.

ومن جانبها، اشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة دور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، خلال مؤتمر المناخ القادم.وما ستقوم به من جهود وفعاليات أثناء المؤتمر تتعلق بموضوعات البحث العلمى والابتكار والعلوم والتكنولوجيا، وعلاقتهم بالتغيرات المناخية.

واستكملت الوزيرة أن الاجتماع ناقش الترتيبات والجلسات الخاصة بيوم العلم الذي سيتم تنفيذه خلال الأيام غير الرسمية لمؤتمر المناخ القادم ، بجانب بعض الأحداث الجانبية الأخرى التى سيتم تنفيذها فى المنطقة الخضراء بالمؤتمر، بمشاركة الخبراء والمتخصصين والباحثين، والمجتمع المدنى.

ونوهت إلي أنه سيتم عرض التقارير الدولية الخاصة بالهيئة الحاكمة لتغير المناخ.

وأشارت إلى أن يوم العلم سيتضمن استعراض آخر المستجدات التى تم التوصل إليها من أبحاث علمية خاصة بتغير المناخ.

وزيرا التعليم العالي والبيئة يناقشان استعدادات استضافة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ «COP 27»

ومن جانبه، أشار د. محمود صقر إلى مبادرات التعليم العالي والبحث العلمي خلال المؤتمر، والتي ترتكز على دعم وتطوير البحث العلمي، ودوره في التغلب على التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية.

و أشارت د. فجر عبد الجواد إلى التحضير ليوم العلم الذي سيتم تنظيمه خلال المؤتمر، و الفعاليات الآخرى المقرر تنظيمها في المؤتمر بالمنطقة الزرقاء والخضراء.

واستعرض محمد معتمد ما تم تنفيذه حتى الآن في إطار التحضير ليوم العلم.حيث تم وضع مقترح نهائي للفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال اليوم بالتعاون بين فرق العمل في كل من وزارتي البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.