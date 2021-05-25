وزيرا التعليم العالي والاتصالات يتابعان تنفيذ المشروعات المشتركة في «التحول الرقمي»

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا أمس الاثنين؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين في مجال التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والدكتورهشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية مشروع الجامعات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير والبنية المعلوماتية بها؛ لتلبية متطلباتها في تحقيق التحول الرقمي.

وأشار إلى أبرز مجالات التعاون المشترك بين الوزارتين والتي تشمل تنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة، وتطبيقات الجامعات الذكية بهدف تحويل الجامعات إلى جامعات رقمية ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها، فضلًا عن تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

وأوضح أن إجمالي عدد مشروعات التعاون بين الوزارتين يبلغ ١١ مشروعًا بميزانية تزيد عن ٤.٧ مليار جنيه على رأسهم مشروع منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية (القطاع الطبي)، وتطبيقات الجامعات الذكية ومبادرة المحتوى التعليمي الإبداعي، مشيرًا إلى ضرورة تنفيد تجربة اختبارات الفصل الدراسي الثاني على كليات القطاع الصحي في أكبر عدد ممكن من الجامعات.

و أكد الدكتورعمرو طلعت على أن هناك العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين لتطوير منظومة التعليم الجامعي باستخدام التكنولوجيا فى إطار الجهود المبذولة لتمكين كافة قطاعات الدولة من التحول الرقمى فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية، ولإعداد الكوادر البشرية في مجالات التكنولوجيا وخلق بيئة محفزة للابداع الرقمي.

وأوضح طلعت أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية بالتنسيق بين الوزارتين لمتابعة وتقييم الموقف التنفيذي لمشروع الجامعات الرقمية وتقديم الدعم الفني اللازم؛ فضلا عن تحديد المعايير المطلوب توافرها في الجامعات الرقمية وخارطة الطريق لتحقيق هذه المعايير بهدف تعميم التجربة بالجامعات الخاصة.

واشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا في نشر مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية بالجامعات الاقليمية والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارتين لإتاحة التدريب التقنى لطلاب الجامعات وشباب المحافظات وتحفيز الشباب على العمل الابتكارى وريادة الأعمال.

هذا وقد تناول الاجتماع المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، منها تطبيق نظم المتابعة للمشروعات القومية، وتطبيقات منظومة التكليفات والمتابعة والدورة المستندية المتكاملة، ونظام إدارة التعليم LMS، وكذلك تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها، وتشمل: تطبيقات الجامعات الذكية، والتعاون في مجال المجتمعات التكنولوجية بالجامعات، وإنشاء معامل متخصصة في تكنولوجيا انترنت الأشياء.