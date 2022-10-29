وزيرا التعليم العالي بمصر وغينيا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي ، د. دياكا سيديبي وزيرة التعليم العالي بغينيا؛ والوفد المُرافق لها.

وبحث الجانبان أوجه التعاون بين مصر وغينيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

جاء ذلك بحضور د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود. مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولي.

وأكد عاشور عُمق العلاقات التي تربط بين مصر وغينيا.. ونوه إلى أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بالعلاقات الإفريقية، فضلا عن حرصها على تعظيم ومُضاعفة أوجه التعاون مع غينيا، وإرساء علاقات تعاون وثيقة .

وكذلك تقديم الدعم الكامل للطلاب الغينيين الدارسين في الجامعات المصرية في كل التخصصات.

وأكد عاشور على التوجه الثابت للدولة لدعم غينيا في شتى القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت إلى تفعيل التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها بغينيا لتبادل الخبرات.

فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل ودعم قدرات الكفاءات بغينيا في مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى البرنامج التنفيذي المُوقع بين البلدين؛ والذي يهدف إلى مشاركة الأساتذة والباحثين المصريين في عمليات التدريب بجامعات غينيا.

وكذلك إجراء البحوث التطبيقية المُشتركة، وقيام المُتخصصين في مجالات التعليم العالي فى البلدين بتبادل الزيارات.

بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من تقديم منح دراسية لطلاب غينيا.

ولفت إلى استعداد الوزارة الكامل لاستيعاب أكبر عدد من هؤلاء الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

واستعرض الوزير تجربة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وما تشهده المرحلة الحالية من تطورات على صعيد مجال إتاحة التعليم وتنوعه .

وذلك من خلال إنشاء العديد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية لتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات وظائف المُستقبل.

وأشار إلى اهتمام مصر بالبحث العلمي وربطه بالصناعة لتدعيم الاقتصاد القومي.

وعبر الوزير عن استعداده لتوقيع بروتوكول تعاون جديد بين البلدين لتعميق وتطوير العلاقات التعليمية والبحثية بين البلدين ونقل الخبرات المصرية للجانب الغيني.

ومن جانبها، أعربت د. دياكا وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بغينيا، عن شكرها لمصر حكومةً وشعبًا؛ لما تُقدمه من دعم لحكومة غينيا.

وأكدت على العلاقات المُتميزة والقوية بين البلدين.

واعربت عن تطلعها إلى الاستفادة من الخبرات العلمية المصرية في النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بدولة غينيا.