وزيرا التضامن الاجتماعي والقوى العاملة يشهدان احتفالية اليوم العالمي للفتاة لعام 2022

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وحسن شحاتة وزير القوى العاملة احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي باليوم العالمي للفتاة لعام 2022 تحت شعار “تعليمك مفتاح قرارك” ، بالشراكة مع هيئة بلان الدولية وبدعم من السفارة الكندية في القاهرة، والتي أقيمت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي التزام الوزارة بشكل خاص والدولة بشكل عام بدعم الفتيات ومساندة حقوقهن في الرعاية الصحية والتعليم الجيد والتنشئة السليمة والتربية الايجابية والتأهيل لقيادة الأسرة وخدمة المجتمع.

وأشارت بأن الفتيات المصريات قرة الأعين التي ندعم بقوة حمايتهن من كافة أشكال العنف والإساءة والتمييز، كما تبذل الدولة قصارى الجهود لتنميتهن وتمكينهن للمساهمة في بناء الوطن.

ووجهت تحية خاصة للقيادة السياسية التي أولت للفتيات حقوقهن في هذا العصر بدءًا من دستور 2014 وحتى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر عام 2021.

القباج: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الفتيات

أضافت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر من أولي الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الأطفال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء.

وأوضحت القباج أن عام 2022 يعتبر من الأعوام المميزة التي شهدت اهتمامًا بالغًا من القيادة السياسية ليس بدعم المرأة فحسب وإنما بدعم المجتمع المدني الذي يعد شريكًا أساسيًا وذراعًا تنفيذيًا للعمل مع الوزارة.

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة للفتيات قائلة:

“يا فتيات مصر وعظيماته… أوصيكن بطلب العلم فليس للعلم حد وبمراقبة الأخلاق فأخلاق الأنثى سر جمالها وبالجهد والكد فالمطالب لا تنال بالتمني.. ولا يؤخركن حديث أو نظرة..وامشين مرفوعات الهامة فخورين بكونكن فتيات وكونكن مصريات”. نيفين القباج

ومن جانبها قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إنها منذ الصغر كانت صانعة قرار، وساعدتها أسرتها في ذلك، نتيجة نشأتها في بيئة تحترم الحوار.

كما أشارت إلى أنها غيرت مسار تعليمها نهائيا برغم رفض والدها، الذي كان يريدها أن تصبح طبيبة، حيث حولت من كلية الطب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

ساعدت «هيئة بلان» أكثر من 240 فتاة لتولي الأدوار القيادية

أكد دنس أوبراين؛ المدير القطري لهيئة بلان انترناشيونال ايجيبت، مساعدتهم لأكثر من 240 فتاة مصرية لتولي الأدوار القيادية، منذ عام 2018.وذلك من خلال تجربة كيفية تشكيل القرارات من خلال المناصب القيادية رفيعة المستوى في الوزارات والأمم المتحدة والشركات متعددة الجنسيات ووسائل الإعلام والكيانات المالية والمجالس الوطنية.

وأضاف أوبراين قائلًا:

“نريد أن تُسمع أصوات الفتيات في كل مجال يؤثر على الفتيات” المدير القطري لهيئة بلان انترناشيونال ايجيبت

وأكد أعلى ضرورة بناء قدرتهن على الصمود في مواجهة الانتكاسات، وخلق قوة إيجابية للتغيير في حياتهن.

كما دعى جميع الأطراف المعنية هنا إلى بذل كل ما في وسعكم لضمان تعليم الفتيات لأن التعليم هو مفتاح المرونة والتمكين وتحقيق الإمكانات الكاملة للفتيات.

الـيوم الــعالمـــي للــفتاة 2022 ..

الذكرى الــ 10 لـ اليوم العالمي للفتاة

في حين أشارت السيدة نانسي عودة، رئيس قسم التنمية بالسفارة الكندية فى مصر أنها الذكرى العاشرة لهذا اليوم العالمي المهم حيث إن الفتيات في جميع أنحاء العالم يكسرون الحواجز والحدود.

وأوضحت أن كندا سعيدة جدًا بقدرتها على دعم الفتيات في مصر، وأضافت أن كندا تتمتع حاليًا وعلى مدى السنوات السبع الماضية بسياسة خارجية نسوية وسياسة مساعدة دولية نسوية.