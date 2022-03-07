وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب يشاركان بندوة «أثر الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة»

شاركت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، في ندوة حول “أثر الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة”، التي ينظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتكريم الأبطال من ذوي الإعاقة الحاصلين علي ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو، وأبطال إفريقيا في كرة السلة جلوس، وأبطال الباراتايكوندو، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واللواء هاني نبيه الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ماجد جامع منسق المروعتين بمؤسسة هانس زايدل الألمانية، مكتب مصر، والدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين ونائب رئيس اللجنة البارالمبية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقدم خدمات عديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم 5 مليارات جنيه سنويًا دعما نقديا للأشخاص ذوي الإعاقة‎، كما يتم دعم ما يزيد علي ٣٠٠ ألف طالب من ذوي الإعاقة بتحمل مصروفاتهم الدراسية وسيزيد هذا العدد لنصف مليون طالب كي لا يحرم أحد من التعليم، بالإضافة إلي توفير مترجم الإشارة على مستوى الجامعات المصرية وتحمل التكلفة كما لدينا ما يزيد علي ٦٣٠ هيئة لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة من خلال المراكز المتخصصة”، لافتة إلى مراعاة تضمين الأنشطة الرياضية في مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة، حيث أن ممارسة الرياضة عامل مؤثر في حياة الأشخاص ولابد أن تدرج في ثقافة المواطن المصري.

وأوضحت القباج أن هناك تنسيقًا مع وزارة التربية والتعليم في إطار تكافؤ الفرص التعليمية للأبناء ذوي الإعاقة ، كما لدينا حضانات دامجة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة،أما فيما يتعلق ببطاقات الخدمات المتكاملة.

كما أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تواصلت لحل مع وزير الصحة، يتمثل في عدم احتياج وزارة التضامن لكشف طبي جديد لكل من المكفوفين والأصم وكل من لديه إعاقة حركية واضحة مثل جميع مستخدمي الكراسي المتحركة، وسيتم إصدار بطاقات خدمات متكاملة بموجب استخدام شهادة صحية قديمة، ولن يتم إجراء كشف طبي جديد مرة أخري لهم، حيث إن الإعاقة واضحة، وهذا المبدأ ينطبق علي جميع مستخدمي الكراسي المتحركة أو من لديهم بتر متعدد أو أحادي، ومن لديهم شلل دماغي أو نصفي أو أي أنواع الشلل وكذلك قصار القامة أقل من ١٤٠ سم، لن يحتاجوا لتقديم كشف طبي حديث، وكذلك أصحاب متلازمة داون.

وأكدت القباج أن إعاقات المرحلة الثانية لبطاقات الخدمات المتكاملة سيخضعون لكافة الشروط والقواعد التي تم وضعها مع وزارة الصحة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم. وفيما يتعلق بمنظومة الأطراف الصناعية، فأوضحت القباج أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء كيان لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة هذه الفئة.

وتابعت : كما أننا على وشك إطلاق الصندوق القومي للأشخاص ذوي الاعاقة وسيكون له موازنة وفقا للقانون”، منوهة بأنه تم التواصل مع وزارة الصحة لحل مشكلة بطاقة الخدمات المتكاملة وتقديم كافة التيسيرات لذوي الاعاقة حفاظا على حقوقهم. وأشادت وزيرة التضامن بالاستراتيجية الوطنية لحقوق لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمن حقوق كل المصريين دون تمييز، مؤكدة أن المجتمع المدني شريك أساسي مع الدولة في التنمية.