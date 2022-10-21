وزيرا التخطيط والتجارة يبحثان خطة تنمية الصادرات المصرية لأفريقيا

بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لقارة أفريقيا.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد – خلال الاجتماع – أهمية التنسيق بين الوزارتين وخصوصا في ظل وجود عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، والتي تأتي في إطار تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق مصلحة المواطن، وخدمة قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية ورفع القدرات التصديرية المصرية.

من جانبه، أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية العمل والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدفع عجلة العمل في كافة القطاعات وخصوصا في تطوير الصناعة وتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات وخصوصا للدول الإفريقية، ودعم جهود الحكومة في مشروع تنمية الصعيد، وكذلك التنسيق الفعال في ملفات التعاون مع المؤسسات الدولية.