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وزيرا التخطيط والإسكان يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان لعام 2022 /2023

الجزار: هناك زيادة كبيرة فى حجم المشروعات التى تتولى جهات وزارة الإسكان تنفيذها فى مختلف المجالات
أحمد صبحي 11:07 ص, الأحد, 27 فبراير 22 11:07 ص, الأحد, 27 فبراير 22

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عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالى 2022/2023، وذلك من خلال الفيديو كونفرانس بحضور قيادات جميع القطاعات بوزارة الإسكان، وقيادات وزارة التخطيط.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان، فى توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا تحقيق التنمية، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، خاصة للعمالة المحلية بالمحافظات المنفذ بها المشروعات.

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وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هناك تطوراً واضحاً فى الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالى 2022/2023، مقارنة بالعام المالى 2021/2022، وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة فى حجم المشروعات التى تتولى جهات الوزارة المختلفة تنفيذها، سواء فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، والإسكان، وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة استكمال المشروعات الجارية، ولا سيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات المحاور والطرق، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطن المصرى، والمساهمة فى عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية.

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كما استعرض قيادات القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، الخطط الاستثمارية الخاصة بكل قطاع، والمشروعات المختلفة التى يجرى استكمالها، أو سيتم تنفيذها، لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

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بقلم أحمد صبحي

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