وزيرا البيئة والتنمية المحلية يدشنان مصنع تدوير القمامة بالمنوفية.. غدًا

بدور إبراهيم يزور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، واللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، غدًا الخميس، محافظة المنوفية لتفقد انتهاء أعمال نقل محتويات مقلب أبو خريطة بمدينة شبين الكوم والتي وصلت إلى 300 ألف طن من المخلفات إلى المدفن الصحي…

بدور إبراهيم

يزور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، واللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، غدًا الخميس، محافظة المنوفية لتفقد انتهاء أعمال نقل محتويات مقلب أبو خريطة بمدينة شبين الكوم والتي وصلت إلى 300 ألف طن من المخلفات إلى المدفن الصحي بقرية كفر داود بالسادات، وسيجري خلال الزيارة تدشين مصنع تدوير القمامة في نفس موقع مقلب أبوخريطة بشبين الكوم.

جدير بالذكر أن أعمال رفع القمامة والمخلفات من المقلب بدأت في 14 إبريل الماضي، وأعدت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة البيئة ومحافظة المنوفية الدراسات الاقتصادية والبيئية لنقل محتويات المقلب وإنشاء مصنع تدوير في نفس المكان.

ومقلب أبو خريطة بشبين الكوم كان من المشاكل المزمنة التي يعاني منها سكان حي غرب شبين الكوم منذ أكثر من 30 عامًا دون إيجاد أي حلول فعلية لنقله، والقضاء على ما يسببه من أضرار ومشاكل بيئية على حياة المواطنين.

وتبنت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة البيئة ومحافظة المنوفية خطة متكاملة لنقل المقلب، وإنشاء مصنع التدوير بتكلفة تقدر بـ 40 مليون جنيه، وسيكون المصنع مستعدا لاستقبال المخلفات والقمامة من المدن والمراكز القريبة.

وأجرى الدكتور خالد فهمي واللواء أبوبكر الجندى زيارات متعددة الفترة السابقة لتفقد سير العمل بالمشروع للتأكد من انتظام العمل، وسلامة كافة الإجراءات المتبعة وخطة التشغيل وفقاً للجدول الزمنى.