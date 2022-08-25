وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان مستجدات منظومة «المخلفات» في جنوب سيناء

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس تم خلالهء استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين وعلى رأسها آخر مستجدات منظومة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة جنوب سيناء.

وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على التعاون الممتد والمثمر مع وزارة التنمية المحلية في العديد من الملفات سواء الملف الأكبر وهو المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات أو ملفات أخرى كالسحابة السوداء وغيرها.

وأشارت إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارتين معا خلال الفترة القادمة ضمن منظومة العمل المشترك للحكومة المصرية بالتعاون مع كافة الأطياف للاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، والذي يعد من أكبر المؤتمرات البيئية العالمية من حيث الأهمية والمشاركة.

وتابعت أن الوزارة انطلاقا من دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في إعداد المخطط التنفيذى للمنظومة الجديدة لادارة المخلفات بوجه عام، تقوم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لبحث أفضل وأنسب السبل لتنفيذ المنظومة الجديدة بمدينة شرم الشيخ من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات الصديقة للبيئة في جمع ونقل وتدوير المخلفات،

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حرص الحكومة على وجود منظومة بجنوب سيناء مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والجودة ولا تقل عن الخدمة المقدمة فى المدن العالمية التي تتشابه مع مدينة شرم الشيخ لكي تظهر المدينة كأول مدينة خضراء صديقة للبيئة .

وأكد أن المنظومة الجديدة للمخلفات تعكس صورة مصر أمام العالم وتحافظ على المكانة الدولية لشرم الشيخ خلال وبعد فعاليات مؤتمر المناخ والذى سيشارك فيه عدد من القادة والزعماء وكبار الشخصيات العالمية باعتبارها في مقدمة المدن المستدامة.