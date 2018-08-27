وزيرا البترول والتعليم العالي يشهدان حفل تخرج طلاب مصريين من كامبريدج

جهاد سالمشهد وزير التربية والتعليم، د. خالد عبد الغفار، ووزير البترول، المهندس طارق الملا، صباح اليوم الإثنين، حفل تخرج عدد من الطلاب المصريين من جامعة كامبريدج البريطانية، والذى نظمته شركة British Petrolum) BP) بحضور المهندس هشام مكاوي، الرئيس الإقليمى لشركة BP بشمال إفريقيا، وذلك بأحد الفنادق

جهاد سالم

شهد وزير التربية والتعليم، د. خالد عبد الغفار، ووزير البترول، المهندس طارق الملا، صباح اليوم الإثنين، حفل تخرج عدد من الطلاب المصريين من جامعة كامبريدج البريطانية، والذى نظمته شركة British Petrolum) BP) بحضور المهندس هشام مكاوي، الرئيس الإقليمى لشركة BP بشمال إفريقيا، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ووجه وزير التربية والتعليم، التهنئة للخريجين، مؤكدا أنهم سيكونون إضافة قوية لسوق العمل في مصر بعد أن تسلحوا بالعلم والتدريب طوال دراستهم مما يؤهلهم للمنافسة بقوة مع نظرائهم حول العالم.

وأشاد بالتعاون المثمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة في دعمهما للطلاب المصريين طوال سنوات دراستهم، والذى يعد نموذجًا مميزًا للشراكة والتعاون يستفيد منه الطرفان وتنعكس آثاره الإيجابية على مجتمعنا.

وأشار إلى أنه فى ضوء تكليفات القيادة السياسية ستشهد مصر خلال السنوات القليلة القادمة إنشاء العديد من أفرع الجامعات الأجنبية بمصر، كنوع من الاستثمار في حقل التعليم الجامعي والعالي، مما يمهد الطريق للطلاب للدراسة فى مصر بدلا من السفر للخارج.

وأكد على أهمية تشجيع الطلاب وحثهم على مواصلة دراستهم، مضيفا أننا نمتلك ثروة هائلة من العقول المصرية، مطالبًا شركة BP بمضاعفة عدد المنح المقدمة للطلاب، واستعداد الوزارة بالمشاركة فى تمويل هذه المنح.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا، أهمية التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي، للاستفادة من الطلاب المصريين المتخرجين من جامعة كامبريدج، مشيدًا بالتعاون مع شركة BP خلال الفترة الماضية، مستعرضًا برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول؛ بهدف تدريب وتنمية قدرات الكوادر الشبابية بالوزارة.

فيما أشار المهندس هشام مكاوي، الرئيس الإقليمى لشركة BP بشمال إفريقيا إلى أننا نشهد اليوم تخرج عدد من الطلاب من جامعة كامبريدج ليصل عدد الطلاب والباحثين الذين دعمتهم الشركة إلى 100 طالب وباحث منهم 36 طالبة، مضيفًا أن الشركة تشترط عند تقديم منحتها عودة الطلاب مرة أخرى لمصر لتقديم علمهم وخبرتهم لبلدهم.

وعلى هامش فعاليات الاحتفال، استعرض عدد من الطلاب تجاربهم الشخصية أثناء فترة وجودهم بجامعة كامبريدج، مؤكدين حرصهم على العمل بمصر للنهوض بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

جدير بالذكر أن شركة BP هى شركة بريطانية تعد شريكا هاما لمصر منذ أكثر من 55 عاما فى مجالى البترول والغاز الطبيعى، وذلك بالإضافة إلى إسهاماتها المجتمعية فى مصر والتى كان من أبرزها القيام بدعم الطلاب المصريين المتميزين من خلال انضمامهم للدراسة فى جامعة كامبريدج منذ عام 2001 وحتى الآن.

