وزيرا الاستثمار وقطاع الأعمال يفتتحان المؤتمر العالمى للسكر بدبى

سحر نصر: مصر ترحب بالاستثمارات الجديدة فى مجال السكر.. ونوفر حوافز فى الصعيد.. والمشروع الأخير مع شركة "القناة للسكر" سينتج 750 ألف طن سنويا بتكلفة مليار دولار بدوى: نعمل كفريق واحد مع الاستثمار والزراعة والرى ومحافظة المنيا لإنجاح المشروع الذى سيوفر 83 ألف فرصة الغرير: مشروع الشركة بمصر يعد أكبر

سحر نصر: مصر ترحب بالاستثمارات الجديدة فى مجال السكر.. ونوفر حوافز فى الصعيد.. والمشروع الأخير مع شركة “القناة للسكر” سينتج 750 ألف طن سنويا بتكلفة مليار دولار

بدوى: نعمل كفريق واحد مع الاستثمار والزراعة والرى ومحافظة المنيا لإنجاح المشروع الذى سيوفر 83 ألف فرصة

الغرير: مشروع الشركة بمصر يعد أكبر مصانع السكر فى أفريقيا والشرق الأوسط.. وقانون الاستثمار الجديد أدى إلى إبرام الاتفاق الأخير



أحمد عاشور

افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، المؤتمر العالمى للسكر والذى عقد بمدينة دبى الإماراتية بحضور عدد كبير من المستثمرين والشركات الكبرى العاملة في مجال السكر علي مستوى العالم من بينهم جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة “الخليج للسكر” الإماراتية.

وأعربت الوزيرة فى كلمتها عن حرصها على المشاركة فى هذا المؤتمر من أجل عرض الفرص فى مصر على كل المستثمرين من أنحاء العالم خاصة فى مجال السكر، مشيرة إلى أنه فى ظل مناخ الاستثمار الجديد فى مصر فإنها ترحب بالاستثمارات الجديدة لا سيما فى السكر، حيث وقعت مؤخرا الحكومة المصرية اتفاقيتين مع شركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية لإقامة مشروع متكامل فى غرب محافظة المنيا والذى جاء عبر جهود مشتركة قامت بها وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة وقطاع الاعمال العام لتسهيل اتمام المشروع والذى سيساهم فى سد العجز من السكر بمصر بنسبة 75%، بإنتاج 750 الف طن سنويا بتكلفة مليار دولار.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا المشروع سيساهم فى تلبية احتياجات السوق المصرية ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، ويعد فى إطار السياسة العامة التى تنتهجها مصر عبر توفير فرص استثمارية فى صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعى.

وأشارت إلى أن مصر أصبحت لديها بيئة تشريعية جاذبة بعد إقرار قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، مؤكدة على رغبة الحكومة فى أن يشهد العام الحالى تدفق المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، كما أن القانون تضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين خاصة فى محافظات الصعيد، فى اطار حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وجذب استثمارات لهذه المحافظات.

ودعت الوزيرة المستثمرين المشاركين فى المؤتمر، إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر خاصة فى الصعيد ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر، مشيرة إلى وجود فرص أخرى للاستثمار فى زراعة السكر.

من جانبه، أوضح خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته تعمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة والرى ومحافظة المنيا، كفريق عمل واحد من أجل إنجاح هذا المشروع، وتحقيق أكبر استفادة منه.

وأشار الوزير العام إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة لحوالي 20 ألف عامل خلال أعمال التشييد، وفرص عمل مباشرة لنحو 3 آلاف عامل، وما يصل إلى 60000 من المزارعين وغير ذلك من الوظائف غير المباشرة، موضحا أن المشروع به جزء الاستثمارات الأجنبية، وآخر من الاستثمارات المحلية.

وخلال المؤتمر، أكد جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر، أن مصر من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى العالم لموقعها الجغرافى المتميز وكذلك عدد السكان المتزايد، مشيرا إلى أن مشروع الشركة فى مصر يعد أكبر مصانع السكر فى أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن التطورات الإيجابية في اقتصادها وإصدار قانون الاستثمار الجديد أديا إلى إبرام الاتفاق الاخير، حيث اصبحت جاذبة للاستثمارات.

وأوضح أن المصنع الجديد سيكون قادرا على تكرير 900 ألف طن سكر خام فى غير مواسم الحصاد.