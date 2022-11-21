وزيرا الاتصالات وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين فى مجال التحول الرقمي.

تناول اللقاء استعراض مستجدات مشروع التحول الرقمى للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، كذلك تم التطرق إلى الموقف التنفيذى لمشروع ميكنة منظومة العمل بوزارة قطاع الأعمال العام فى إطار تنفيذ مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

أكد طلعت خلال اللقاء استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لإنجاز مشروع التحول الرقمى فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وذلك فى ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع كافة قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية.

مشيدا بالتعاون البناء والمستمر بين الوزارتين لتمكين وزارة قطاع الاعمال العام من تطوير بنيتها التكنولوجية في ضوء الجهود المبذولة لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

و أكد محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على التحول الرقمى وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، إلى جانب تجهيز وتطوير البنية التحتية وتأهيل العاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ونظم العمل المميكنة، بما يسهم فى الارتقاء بمنظومة العمل ورفع كفاءة الإنتاج وتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.