وزيرا الاتصالات والسياحة يتابعان رفع كفاءة سرعات خدمات الانترنت بفنادق شرم الشيخ

عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا موسعا للوقوف على أخر مستجدات الأعمال فى مشروع رفع كفاءة سرعة خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية بجميع أنواعها بمدينة شرم الشيخ، استعدادا للتجهيزات السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ « COP27 ».

يأتى الاجتماع فى إطار التنسيق الدائم بين وزارتى السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاجتماعات المستمرة لمتابعة الموقف التنفيذى لرفع سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية على مستوي الجمهورية و خاصة تلك الموجوده بمدينة شرم الشيخ ، وما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع فى هذا الشأن و مناقشة تذليل بعض العقبات التي تواجه بعض المنشآت الفندقية في توصيل كابلات الألياف الضوئيةو إيجاد الحلول اللازمة.

كما تم التأكيد على التوقيتات المحددة واستعراض الدورات التدريبية التى تعدها وزارتى السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال جهاز تنظيم الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات لمفتشى الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، على وسائل قياس أداء شبكات الإنترنت فى الفنادق وجودة الشبكات الداخلية ليتم تضمين تلك القياسات فى معايير التقييم الجديدة (HC) لهذه المنشآت.